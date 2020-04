Viaggi aziendali: ottimizzare il tempo è la nuova priorità delle imprese

Organizzare viaggi aziendali non è certamente un compito semplice: è necessario riuscire a far quadrare costi e tempi, rendendo comunque tutte le parti coinvolte soddisfatte dell’esperienza. Negli ultimi anni, in questo contesto, si è registrato un trend decisamente interessante, che vede la richiesta di jet privati in forte aumento tra i mezzi di trasporto noleggiati per i viaggi aziendali.

Volare in jet privato risponde alla necessità primaria dei viaggi di lavoro: in questi casi, infatti, la priorità è senza alcuna ombra di dubbio ottimizzare i tempi. Questo è essenzialmente il motivo principale per cui molte aziende di alto livello scelgono questo specifico mezzo per i propri spostamenti.

Un altro motivo è sicuramente rintracciabile nell’esperienza che questo velivolo offre ai propri dipendenti e, nel caso anche questi siano coinvolti nel trasporto, ai propri clienti. Un viaggio aziendale in jet privato, infatti, da una parte aumenta la soddisfazione e la comodità dei collaboratori durante il volo, dall’altra fornisce un’immagine di sé di top brand, permettendo così di acquisire lo status di impresa leader e di successo.

Rispetto al passato, oggi è molto più semplice e comodo organizzare viaggi aziendali in jet privato, grazie anche alle realtà online che offrono questo genere di servizi. Tra queste vi è fast private jet, azienda specializzata nel noleggio di jet privati, mettendo a disposizione una flotta esclusiva di cui è possibile scoprire ogni dettaglio sul sito ufficiale.





Come noleggiare un jet privato per i viaggi aziendali

Attualmente è molto facile e comodo prenotare uno spostamento tramite jet privato. Ad esempio, Fast Private Jet permette di richiedere preventivi gratuiti e senza impegno direttamente dal proprio portale. Una volta che l’azienda avrà ricevuto la richiesta, provvederà immediatamente a contattate i propri partner, per individuare il volo più adatto alle esigenze del cliente.

Solitamente vengono offerte tre diverse alternative. Queste opzioni sono presentate al richiedente insieme al prezzo, inclusivo di tutte le imposte e le tasse necessarie. Vengono anche fornite tutte le informazioni riguardo il jet, come la tipologia e le caratteristiche. Tra queste ci sono anno di produzione, numero dei passeggeri che possono viaggiare a bordo, stato degli interni e quando eventualmente sono stati rinnovati. Il tutto è corredato da foto che permettono di avere un’idea visiva del mezzo che si andrà ad usare. Ricevute queste informazioni, al cliente non resta che scegliere la soluzione che preferisce.

Per quanto riguarda il pagamento, è possibile saldare l’importo tramite bonifico bancario oppure carta di credito.







Come acquistare un jet privato

Esiste anche la possibilità di acquistare un jet privato da utilizzare per i viaggi di lavoro della propria azienda.

Fast Private Jet, vantando un team con un’esperienza pluridecennale nel settore, si propone anche come intermediario per questo tipo di operazioni, mettendo in contatto i compratori con i venditori. Il compito più difficile, in questi casi, è infatti quello di trovare il giusto mezzo per il giusto cliente: un impegno di cui si farà carico proprio Fast Private Jet, velocizzando e semplificando l’iter grazie alla propria esperienza e alle proprie conoscenze nel mondo dell’aviazione privata.

Sarà inoltre possibile, una volta trovato il veicolo giusto, riallestire gli interni o, alla necessità, rinnovare direttamente in toto tutto l’arredamento, così da rendere il jet privato non solo perfetto per le proprie necessità ma anche in grado di soddisfare al meglio le preferenze estetiche personali.