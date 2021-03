Viabilità e Recovery Fund, Enzo alza il tiro!

Gaetano Di Meglio | Ieri pomeriggio Enzo Ferrandino ha tenuto la sua “solita” diretta facebook con i cittadini e i suoi followers. Una lunga chiacchierata in cui il sindaco ha toccato diversi punti: Pinete, Piano di Emergenza Comunale, Piano Urbanistico Comunale, Via Quercia e il Nuovo Piano mobilità urbana.

Potrei stare qui a scrive, ancora una volta, sull’esperienza degli anni scorsi. Su alcuni affidi diretti ad alcuni congiunti famosi ma evito. Quando l’ho fatto, quei pochi che si erano indignati con me oggi stanno con Enzo a fare “giunta”. Per altri, invece, era legittimo. Mi fermo qui. E, allora, come per il famoso “Piano Gussone” proviamo a lanciare un appello. Enzo Ferrandino ha detto di voler affidare la progettazione di un “nuovo piano della viabilità urbana”.

Bene! Chiamiamo i migliori? Alziamo il tiro e usciamo dal girone dei mariti dei consiglieri comunali e proviamo a chiamare Università, studi specializzati e quanti hanno un curriculum dettagliato da poter vagliare? Possiamo evitare di perdere l’occasione come fatto con il “Piano Gussone”?

Possiamo evitare di guardare nell’orto sotto casa? Possiamo alzare il tiro e iniziare a sperare in un vero cambiamento o c’è da affidare l’incarico a qualche amico? Ora che la necessità politica è stata anestetizzata dall’accordo d’acciaio con Gianluca, è possibile per Ischia sperare di avere “alte” progettazioni? O dobbiamo restare con l’amico Simone Verde che ha continuato a far installare gli alberi così come prima senza valutare i cambiamenti del momento?

Ma è proprio così difficile sperare di guardare alto e spingere per una direzione diversa? Mi fermo qui e ho quasi 15mila motivi per cui posso evitare di scrivere su chi ha progettato una pista ciclabile in pineta.

Le parole del sindaco.

MOBILITA’. L’amministrazione ha intenzione di varare un nuovo piano della viabilità urbana assegnandolo in progettazione. Dalla comunità europea ci sono dei fondi i Recovery Fund che vengono messi a disposizione per materie importanti e, sicuramente, l’ecologia avrà un ruolo importante. Proprio su questa branca stiamo pensando una mobilità alternativa, diversa dall’usuale che espletiamo.

Stiamo immaginando di andare a realizzare nella zona del Palazzetto dello Sport un’area di scambio intermodale con la realizzazione del nuovo capolinea degli autobus per le linee intercomunali, e un parcheggio pluriplano in modo da consentire la sosta gratuita ai cittadini e la possibilità,con navette elettriche, di collegarsi con il centro cittadino.

Man mano che ci si avvicina al centro, pensiamo di usare una politica delle strisce blu, cercando di responsabilizzare i cittadini all’utilizzo delle automobili. Purtroppo dobbiamo riscontrare che per ogni cittadino vi è un veicolo, e pretendiamo di usarli su un asse viario di non grandi dimensioni. E’ giusto ridisegnare un piano urbano che ha come riferimento l’abbattimento del numero dei veicoli in circolazione, incentivando l’utilizzo di mobilità alternativa. E’ giusto che in questa fase storica riusciamo a portare avanti attività per risolvere queste problematiche. Immaginiamo che, quando avremo un progetto realizzabile, lo potremo portare all’attenzione delle autorità regionali.

E’ fondamentale anche andare ad implementare il servizio pubblico da piazza, ambito in cui siamo già andati ad intervenire con una diminuzione dei veicoli e dei posti, come anche i motori elettrici. Abbiamo intensione di inserire anche un rinnovamento del parco taxi, individuando modelli identificativi per la nostra isola, come le antiche motorette della Piaggio che caratterizzavano il paesaggio della nostra isola negli anni ’60 o ’70, periodo in cui venivano realizzati anche i film che hanno lanciato nel mondo la nostra immagine turistica.

SCUOLA. Durante la settimana scorsa abbiamo avuto un incontro per la scuola Rodari, per la quale abbiamo avuto un finanziamento corposo. Il tecnico incaricato, Igino Cianciarelli, ci ha illustrato i due lotti di realizzazione: il primo con l’ampliamento delle superfici, andando ad utilizzare l’immobile delle vecchie stalle, e poi anche un secondo lotto, latitante, che prevede la realizzazione di un parcheggio interrato e sulla superficie sovrastante una palestra delle dimensioni consone per i campionati di basket e pallavolo. Ma questo lotto dovrà essere successivamente finanziato.

ABBATTIMENTI. In questo periodo di pandemia risulta davvero un controsenso procedere con le demolizioni. Insieme agli altri sindaci e ai consiglieri regionali abbiamo sottoscritto un documento per fermare gli abbattimenti in questo momento particolare di difficoltà.

STAGIONALI. Sullo stesso tema anche la problematica dei lavoratori stagionali. Stiamo in attesa, da parte del governo centrale, del varo di misure che possano lenire le difficoltà che vivono le famiglie. Come pubblica amministrazione stiamo lavorando ad un bando per le aziende che riapriranno nel 2021 riconoscendo un credito di imposta in relazione al numero di assunti che andranno a coinvolgere nel loro processo produttivo.