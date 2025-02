Via Quercia, che caos!

18.30. Auto e bus bloccati per le auto in sosta vietata, poi un intervento di emergenza di un’ambulanza ha letteralmente mandato in tilt la circolazione. Proprio il transito del bus della linea 3 in salita e discesa sta provocando notevoli difficoltà per l’angusto tratto della sede stradale e pensare che l’estate è ancora lontana. E se capitasse una situazione emergenziale?

Risulta che già i sindacati in seno all’EAV abbiano denunciato le condizioni pericolose e difficoltose del transito in ambo i sensi di marcia, ma niente. Lo stesso regolamento di attuazione del codice della strada trova fondatezza sulla protesta per la morfologia del tratto di strada in questione e le relative misure della carreggiata. E pensare che per risolvere la questione basterebbe istituire un senso unico di marcia…