Via Mario Buono, resta efficace l’ordinanza

Ugo De Rosa | A novembre scorso, dopo il crollo di alcune parracine, il sindaco di Barano aveva adottato una ordinanza contingibile e urgente con la quale ordinava ai proprietari di eseguire i primi interventi urgenti di messa in sicurezza e nel contempo disponeva la chiusura di via Avvocato Mario Buono.

Ebbene, quella ordinanza è stata impugnata innanzi al Tar Campania da una dei privati, che ne ha chiesto l’annullamento previa sospensione.

Il collegio della Quinta Sezione ha però respinto tale istanza cautelare, legittimando al momento il provvedimento di Dionigi Gaudioso, che si è costituito in giudizio.

Quell’ordinanza adottata il 2 novembre disponeva «di eseguire i necessari interventi di messa in sicurezza e ripristino delle opere di contenimento dei fondi con l’utilizzo delle stesse pietre locali, previa richiesta dei necessari titoli abilitativi con la chiusura della Via Avvocato Mario Buono a partire dai tratti interessati dall’accertamento, al fine di prevenire ogni fonte di pericolo in attesa degli interventi di ripristino e messa in sicurezza da eseguirsi e di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso, preordinato e conseguente e segnatamente della relazione tecnica del 26.10.2023 e del 17.8.2023».

Nell’ordinanza i giudici spiegano che «la domanda cautelare non appare supportata dal necessario fumus poiché, per un verso, l’asserito difetto istruttorio in ordine alla sussistenza della situazione di pericolo confligge con le risultanze sia della relazione istruttoria redatta in data 26.10.2023, sia con quanto accertato nell’ambito del collegato giudizio civile, essendo in tale ultima sede emersa una nuova situazione di pericolo, ulteriore e diversa, rispetto a quella fronteggiata dal provvedimento d’urgenza originariamente adottato dal Tribunale Civile, tale da giustificare l’adozione dell’ordinanza oggetto dell’odierna impugnazione». Richiamando in proposito la relazione del CTU del 27 gennaio.

Inoltre l’ordinanza rientra nei casi previsti dal Codice della strada che, «nel definire i rapporti e gli obblighi reciproci facenti capo ai proprietari dei fondi finitimi alle strade e agli enti proprietari delle strade medesime, stabilisce che i primi devono ritenersi gravati della manutenzione delle zone immediatamente sovrastanti e sottostanti la scarpata del corpo stradale – vale a dire, le ripe e le opere di contenimento dei fondi privati – e della realizzazione delle relative opere di messa in sicurezza, così da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o scoscendimenti del terreno ovvero alla caduta di massi o altro materiale sulla strada».

I giudici sottolineano anche come il provvedimento avesse solo la finalità di garantire la sicurezza nell’immediato: «L’ordinanza contingibile e urgente, adottata dal Sindaco allo scopo di fronteggiare una situazione di pericolo, non ha carattere sanzionatorio, né implica alcun accertamento in ordine all’individuazione di eventuali responsabilità, con la conseguenza che deve essere indirizzata nei confronti di chi si trovi nella posizione di poter intervenire tempestivamente per eliminare la situazione di pericolo; e tale è la condizione di chi abbia a qualsiasi titolo la materiale disponibilità dei beni dai quali il pericolo origina; questo comporta che l’amministrazione non è tenuta a svolgere un’approfondita istruttoria circa la proprietà dei beni stessi, rimanendo, nondimeno, impregiudicata ogni questione inerente al definitivo accollo economico dei costi dell’intervento urgente, che competerà agli effettivi responsabili della situazione».

Sospensiva rigettata, dunque, ma spese compensate «in ragione della indubbia complessità della sottesa vicenda fattuale».