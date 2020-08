Via libera al poltronificio di Enzo: arriva il consiglio e il CDA a Ischia Risorsa Mare. Consiglio comunale alle 12.00 del 17 agosto!

Con molto ritardo e con molte insidie nascoste tra la calura estiva, il sindaco di Ischia, sperando di “ammacchiare” quanto più possibile le scelte che lo vedono impegnato invece di pensare a sicurezza e assembramente, porta in consiglio comunale due argomenti caldi.

Il primo è la revoa della liquidazione di Ischia Risorsa Mare s.r.l. così da poter nominare un presidente e diversi membri del consiglio di amministrazione (e da soddisfare gli appetiti di più consiglieri comunali, oltre gli Sciupy’s, ndr) e l’altro, caldo, è l’approvazione del Nuovo Regolamento Edilizio. Una manovra ad hoc per Paolo Ferrandino e Massimo Trofa. Il tutto, ovviamente, nascosto dalle ferie estive, dalla campagna elettorale regionale e dalla crisi di covid.

Ecco perché al sindaco non interessavano gli assembramenti sul porto agli imbarchi, bisognava completare il regolamento edilizio per la clientela politica e per le uniche manovre che gli permette di avere consenso. Assurdo!

LA CONVOCAZIONE

Avviso di convocazione Consiglio Comunale. Sala Consiliare “Agostino Mattera lacono Residenza Municipale Via Jasolino n.1.

Vista la richiesta del Sindaco prot. 28668 del 03 agosto 2020, si avvisano i Signori Consiglieri comunali in indirizzo che il Consiglio Comunale è convocato presso la sala consiliare Agostino Mattera lacono della Residenza Municipale in Via Jasolino n.1 in prima convocazione per la data del 17 Agosto 2020 alle ore 12.00 ed in seconda convocazione per la data del 18 Agosto 2020 ore 19,00 per trattare seguenti argomenti all’ordine del giorno: Approvazione Rendiconto della gestione anno 2019. Nuovo Regolamento di contabilità. Approvazione; Nuovo Regolamento Edilizio. Approvazione – Ischia Risorsa Mare s.r.l. Stato della gestione. Revoca Liquidazione; Approvazione nuovo Statuto; Lavori urgenti per la sistemazione idrogeologica di Via Tirabella in Località Pilastri nel Comune di Ischia. Approvazione progetto esecutivo. Adozione della variante al PRG. Apposizione del Vincolo preordinato all’esproprio; Interventi di riqualificazione ambientale e recupero manufatti fatiscenti cd ampliamento del plesso scolastico Gianni Rodari. Ricostruzione con ampliamento delle aule esistenti. Adozione variante al PRG. IMU 2020. Determinazioni.