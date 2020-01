Via il Presidio Militare in zona rossa. Denunciati i primi furti in Via D’Aloisio

Ida Trofa | Il 21 febbraio 2020 sarà un anno! Un anno esatto da quando ci hanno scippato lo Stato d’Emergenza. Parlavano di ricostruzione, di rilancio, di programmazione e, invece, quel che abbiamo davanti agli occhi è semplicemente lo sterile sproloquio della politica e delle sue strumentalizzazioni. Persino di bassa lega. Ieri, in via D’Aloisio, una famiglia di sfollati residenti a pochi passi dalla Chiesa di Santa Maria dei Suffragi ha denunciato ai Carabinieri di Casamicciola Terme, il furto di uno scaldino a gas. Tra le 300/400 euro i proventi del magro bottino. Non è il peso specifico del maltolto in se a testimoniare la gravità della situazione, lo schifo di sciacalli senza scrupoli che si aggirano tra le macerie del terremoto, quanto piuttosto il dato di fatto, ineluttabile, che lo Stato di Emergenza non è mai finito.

Un dramma che noi de Il Dispari, e con noi quasi 5000 persone, abbiamo cercato di portare all’attenzione dell’opinione pubblica e di chi ci governa. Senza lo Stato d’Emergenza siamo rimasti senza difese. La ricostruzione è in una fase di stallo e la popolazione resta inerme dinanzi al progressivo depauperamento delle risorse. Le risorse e gli stanziamenti per la Ricostruzione che ora, di fatto, finanziano solo l’Emergenza Sfollati e relativa assistenza (tutto il blocco costa allo stato quasi 1 milione di euro mensili).

Le risorse private di chi, chiuso nella zona rossa, è stato privato di ogni prerogativa e di ogni diritto alla “proprietà“. Ora anche nelle mani di ladri e truffatori che si aggirano ancora e di più indisturbati per quelle aree, ora, dal 31 dicembre 2019, senza neppure lo spauracchio del presidio militare. Il check point militare non c’è più in via D’Aloisio, doveva cessare il 21 febbraio 2019 con la cessazione dell’emergenza, il commissario Carlo Schilardi, in parte complice dell’errore, lo aveva prorogato fino a poche settimane fa con propri e diversi decreti. Alla fine i militari sono andati via, in compenso prolificano i mariuoli.

Messa in sicurezza e Piano d’Emergenza bloccato: Schilardi ha firmato anche per via D’Aloisio e via Serrato, ma il comune non attiva le procedure di un intervento per quasi 800 mila euro

Il commissario per la ricostruzione rafforzata la sua posizione al vertice del Terremoto di Ischia, tra liti politiche, emendamenti, non emendamenti, leggi in vigore e discussioni, ora che sa di restare in carica almeo fino al prossimo novembre, dovrebbe cominciare anche a preoccuparsi dello stop, causa cessazione dello Stato di Emergenza, dei lavori del “Piano Grimaldi”. Un piano per il quale si attende ancora l’attuazione e le opere di messa in sicurezza bloccate specie a Casamicciola Terme e specie nella zona alta, quella maggiormente colpita e avviatasi verso il serio rischio di divenire un borgo fantasma preda di ogni sorta di sciacallaggio. Le denunce ai carabinieri sono il primo segnale di un tragico epilogo già scritto.

Siamo nelle mani di incompetenti che procedono a tentoni!

I ladri sono padroni di Via D’Aloiso. L’unica rimasta in zona rossa (perché?) l’unica, con Via Serrato, mai interessate dall’attuazione del Piano Grimaldi. C’è la documentazione, ci sono gli atti affidati al commissario per la ricostruzione per le necessarie deduzioni. Ormai, il 10 giugno scorso, il Prefetto Carlo Schilardi ha firmato con il Sindaco Giovan Battista Castagna il documento che disciplina l’attuazione dell’intervento di rimozione delle macerie su via D’Aloisio e su via Serrato da circa 800 mila euro. Ciò sulla scorta di una nota inviata o dal sindaco Castagna al dottor Schilardi. Adesso c’è l’ok anche di Carlo Schilardi dopo quello di Giuseppe Grimaldi che mesi e mesi fa ormai aveva dichiarato gli inquilini del Capricho enti attuatori a cui è dato il compito di portare in attuazione l’intervento di vitale importanza per il paese. Il comune termale quale ente attuatore avrebbe già dovuto provvedere ad esperire la gara d’appalto nel più breve tempo possibile. Invece sono scomparsi tutti, persino i militari.

Schilardi: Via l’esercito dalla zona rossa entro dicembre. Benvenuti mariuoli

Lo scorso dicembre il commissario ha previsto che il presidio militare dell’esercizio Italiano andasse via dalla Zona Rossa. Una previsione che sarebbe dovuta proseguire di pari passo con la messa in sicurezza di via D’Aloisio. Invece come al solito ci siamo fatti trovare impreparati. La disposizione è già stata impartita dall’ex prefetto leccese. Questo rappresenta una pesante opzione atteso che ora la zona è di libero accesso e tutti, orde di ragazzini in bici (ora non ci sono più rischi crolli e morte certa?) visitatori, turisti e soprattutto ladri la fanno da padroni, accedendo liberamente e senza vincoli. I residenti delle zone rosse sono stati massacrati (anche di denunce da sedicenti rappresentanti dei terremotati) solo per avere desiderato di rivedere la propria casa in macerie, ora quelle macerie sono alla libera fruizione di chiunque. Paese, nazione ed uomini ridicoli messi a capo dei nostri governi, del nostro maldetto terremoto. Il primo cittadino e ha ottenuto il riscontro alle richieste sul piano per via D’Aloisio e via Serrato, ma non trova la via di attuare l’intervento. Perché? Sia Grimaldi che Schilardi hanno approvato l’intervento. Allora chi ha interesse a non rimuovere la zona rossa da quelle aree? A che gioco stiamo giocando?Non sono bastate le schifezze di questi quasi tre anni di sisma?

Altro che “senza indugio”, siamo “senza un piano”

Siamo messi male. Fermo, infatti, il piano di messa in sicurezza di Via D’Aloisio e Via Serrato. I crolli di via Serrato pesano sul prosieguo. E la zona rossa potrebbe rappresentare un trappola senza soluzione anche per il Prefetto Carlo Schilardi che si era posto, come termine improcrastinabile, il 31 dicembre 2019.

Il commissario Carlo Schilardi si era già scagliato contro gli enti attuatori, comuni e città metropolitana, al fine di “mettete in atto il piano dell’Emergenza Grimaldi”. Aveva con più note sollecitato i comuni a proseguire senza indugio ma in realtà siamo senza un piano. Sulla rimozione macerie e messa in sicurezza della Zona Rossa, Schilardi da mesi ordina “di proseguire senza indugio a portare a termine gli interventi cosi come già approvati, disciplinati e finanziati dal cessato Commissario per l’emergenza.A riguardo si assicura che i fondi relativi al finanziamento concesso sono tanti trasferiti sulla contabilità speciale di questo Commissariato che ne curerà l’erogazione sulla base di quanto stabilito nella relativa conversazione. Si resta in attesa della preannunciato richiesta di anticipazione“. Ed alla fine tra decreti ed emendamenti abbiamo visto come è andata a finire. E’ una corsa contro il tempo, la burocrazie ed i carteggi che parano il culo a chi, quei carteggi, li firma ma di fatto restano senza esito per l’uomo comune Non è solo una questione di soldi, ma di fattibilità pratica, di uomini, mezzi e concretezza.Schilardi ha voluto a tutti i costi il piano e il fondo dell’Emergenza gestito dal predecessore Giuseppe Grimaldi, ma nella sostanza, oltre le note ed i solleciti siamo dinanzi ad un nulla di fatto.E se nei 18 mesi di Emergenza stavamo anche a lamentarci della messa in sicurezza, ora siamo totalmente, fermi ed ingessati. Si sono ostinati a gettare alle ortiche il lavoro del delegato, ma non sono in grado di portare a discarica le sue macerie. Il 21 febbraio sarà un anno dalla cessazione dello Stato d’emergenza. Percentuale di Macerie rimosse : 0. Interventi urgenti del piano Grimaldi esegui: 0.