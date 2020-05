Via Enea a Ischia tra abbandono, degrado e pericoli. Albero “distrugge” una Fiat Panda

La gestione del territorio del comune di Ischia, come è noto a tutti, ha subito oltre ai danni del lockdown anche l’incuria “d’annata” da parte del comune e dei suoi uffici. Una cattiva gestione, protratta nel tempo, che non poteva non avere l’epilogo triste, al quale, purtroppo, assistiamo.

Degrado, pericoli e abbandono sono liet motiv che ci accompagna metro per metro sul territorio che Paolo Ferrandino fa gestire ad Enzo.

Questa mattina, però, al degrado si è aggiunto il pericolo. Il ramo di un grosso albero si è spezzato ed ha distrutto il parabrezza di una Fiat Panda. Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri per ripristinare la sicurezza.

Pochi giorni fa, invece, un altro pericolo era rappresentato dall’abbandono di diversi tubi neri installati, tempo fa, per la realizzazione della condotta fognaria. Un lavoro fatto male che, con le mareggiate, ha mostrato tutta la sua cattiva gestione.

Questa è Ischia. Il comune che Paolo e Enzo stanno distruggendo, pezzo per pezzo, metro per metro.