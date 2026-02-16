Via delle Terme chiusa per lavori, cambia la viabilità nel cuore di Ischia

Nuove limitazioni al traffico nel centro di Ischia per consentire un intervento urgente di messa in sicurezza di un immobile. Con ordinanza n. 21 del 16 febbraio 2026, il Comando di Polizia Locale ha disposto il divieto temporaneo di circolazione in via delle Terme nel tratto compreso tra l’incrocio con via Alfredo De Luca e quello con via Roma.

Il provvedimento si è reso necessario dopo la richiesta, acquisita al protocollo comunale lo scorso 9 febbraio, di effettuare lavori mediante l’utilizzo di un camion con cestello all’altezza del civico 24. L’intervento, inizialmente programmato per il 14 febbraio, è stato rinviato a causa delle avverse condizioni meteo e riprogrammato per lunedì 16 febbraio.

Il divieto di circolazione sarà in vigore dalle ore 13:30 alle 16:30 e, comunque, fino al completamento delle operazioni. Contestualmente è stata disposta una modifica temporanea della viabilità anche in via Roma, nel tratto compreso tra piazza Antica Reggia e Piazzetta Croce, dove sarà invertito il senso di marcia con ingresso consentito da piazza Antica Reggia. I veicoli in entrata potranno raggiungere via De Rivaz e le traverse, via Luigi Bighelli, via Francesco Buonocore e via V. Marone attraversando l’area normalmente pedonale.

Per la durata dei lavori viene quindi sospesa l’area pedonale tra Piazzetta Croce e via delle Terme. I veicoli in uscita da via Francesco Buonocore avranno l’obbligo di svolta a sinistra su via Roma.

Al termine dell’intervento la ditta esecutrice dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi e alla pulizia della sede stradale. L’ordinanza, adottata ai sensi degli articoli 6 e 7 del Codice della strada e del decreto legislativo 267/2000, sarà pubblicata all’albo pretorio online del Comune per almeno quindici giorni.

Contro il provvedimento è ammesso ricorso al TAR Campania entro sessanta giorni oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni. La Polizia Locale e le forze dell’ordine sono incaricate dell’esecuzione delle disposizioni.