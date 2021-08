Via dell’Antenna e la protesta di Casamicciola, le parole dei protagonisti

Ida Trofa | Giornata difficile a Casamicciola con i cittadini in protesta per l’installazione dell’antenna in Via Pio Monte. Poco prima dell’ora di pranzo sono arrivati Carabinieri e Vigili per bloccare l’installazione dell’antenna. Ma fino alle 18.00 i lavori sono proseguiti in attesa di uno stop ordinato dal’UTC locale che non arrivava mai. In un clima teso gli abitanti hanno tentato di opporsi palesando i dubbi ed i timori.

L’antenna è quindi in fase di montaggio con i cittadini che però continuano a protestare e sono pronti ad organizzare nuovi presidii siccome ritengono che: “Non c’è certezza sugli effetti,di questi impianti è in fase di sperimentazione e fin quando non ci verrà data la certezza che non provoca danni alla salute, noi ci opporremo. Abbiamo problemi. Io ad esempio sono una malata oncologica e sono molto delusa dal’atteggiamento di chi ha voluto questa soluzione senza spiegarci gli effetti e le conseguenze” ci dice uno dei manifestanti che non ha mai lasciato il presidio.

Ancora una delle cittadini residenti in via Iasolino, sopra l’antenata, tra le più coriacee snocciola i dati tecnici e chiude certezze normative: “È una scelta ignobile questa. La massima autorità sanitaria, sta cercando di fare di tutto per bloccare, ma ovviamente un’azienda del genere ha grandi potere per passare su tutto e tutti. Siamo delusi anche da chi ha fittato il terreno, non lo immaginavamo. Speravamo nell’intervento di chi comprendesse l’importanza di tutelare la salute di tutti noi. Purtroppo non è così” conclude la donna.

Per altri si tratta di un modo di usare la gente: “Siamo cavie umane, un business. Stiamo cercando di protestare per difendere la nostra salute e quella dei nostri figli. Non meritiamo indifferenza e menefreghismo. Siamo comunque intenzionati ad andare avanti, ci costituiremo parte civile, ci opporremo con tutte le nostre forze”.

Il sindaco Giovan Battista Castagna: “Stiamo verificando ogni aspetto della questione. Muoveremo nella direzione della legittimità di atti e procedure. C’è la sentenza del TAR, faremo ulteriori passi. Come faremo ulteriori passi adesso sempre nel rispetto della legge. I cittadini hanno ragione, se lì non ci deve stare, non ci starà”.

All’appuntamento dunque è intervenuto anche il sindaco Castagna: “Mi sono confrontato con l’azienda i tecnici ed i cittadini, come è mio modo di fare quando c’è un problema” ha concluso il sindaco a margine di un colloquio con i manifestanti e prendendo poi posizione: “Loro francamente hanno tutte le ragioni, questa antenna, messa su da un percorso squisitamente tecnico, posizionata vicino alle case e accanto all’alveo in una zona D2, non ci deve stare, ma non posso esimermi dal mio ruolo”. L’intervento del sindaco è stato accompagnato da applausi e cori di incitamento a proseguire in questa direzione.

Un problema quindi, secondo il primo cittadino, a cui lui stesso intende porre rimedio: “Di fronte alle giuste richieste della gente abitanti mi sono preso un impegno. Ovvero verificare il percorso autorizzativo e l’installazione. Ed intendo andare fino infondo. Poi mi metterò a lavoro sul piano delle antenne, per approfondire e regolamentare la materia aggiornandolo alle esigenze dei tempi e dei cittadini”.

La presenza della struttura sta comunque alimentando il dibattito nell’opinione pubblica. Un motivo in più per porre in discussione il tema di dotarsi di un regolamento e di un piano che tenga conto di studi effettivi e una vera pianificazione del settore, non calata sulla testa dei cittadini.