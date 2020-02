Via D’Aloisio e Via Serrato: -90 inizia il countdown per l’apertura

Ida Trofa | E’ stato consegnato ieri, finalmente, il cantiere dei cantieri, l’ultimo dell’Emergenza Sisma a imporre la “zona rossa“ nel territorio di Casamicciola Terme. Tutti gli altri si insinuano nel perimetro che va oltre, oltre i limiti interdittivi di quella linea rossa che tutto toglie, anche il senso di appartenenza e di proprietà.

910 giorni di vergogna per dare esecuzione ai previsti lavori di Messa insicurezza di via D’ALoisio e via Serrato con la previsione della possibile rimozione della Macerie e non solo. Alla presenza del sindaco Giovan Battista Castagna, dell’assessore Filomena Senese, il Presidente del Consiglio Comunale Annunziata Piro e del consigliere Giovanni Barile, la ditta Edera Costruzioni di Parete ha impiantato la sua attività con loro il progettista, l’Ing. Giuseppe Mattera. Ora ci saranno 90 giorni di tempo per consegnare i lavori e ripartire l’area dopo aver messo in sicurezza, rimosso le macerie, recuperato le ultime “rarità“ della Chiesa della Addolorata, le maioliche e le campane secolari del vecchio campanile danneggiato dal terremoto del 21 agosto 2017.

Dopo 910 giorni di vergogna per la Zona Rossa di Casamicciola Terme, le denunce de Il dispari e le diffide ad ottemperare al piano degli interventi urgenti arriva l’ora che inizino dei lavori per la messa in sicurezza di Via D’Aloiso e Via Serrato. Il 21 febbraio 2020 sarà un anno che lo Stato d’Emergenza è stato dichiarato inopinatamente cessato. Ora mettiamo in atto quelle opere previste in quel vituperato stato. Ma sarà bene guardare avanti e tentare di superar egli scempi, le mancanze e le gravi omissioni di questo terremoto.

Ieri il capo dell’Ufficio Tecnico Mimmo Baldino con l’intero staff dell’ufficio tecnico ha preceduto la politica e gli amministratori nei sopralluoghi necessari. Con loro una pò l’azione trepidante e speranzosa che in questo primo passo verso la rimozione della zona rossa, vede l’inizio di un tunnel oltre il quale potrebbe esserci la possibile luce della sperata ricostruzione.

La finalizzazione ultima, speriamo, di una gara d’appalto lunga e travagliata con la determina n. 60 del 06 febbraio 2020. Un atto che passerà alla storia della scellerata gestione di questo assurdo sisma.

Un po’ di dati

Per la “Rimozione macerie alla Via Serrato e lavori di messa in sicurezza alla via D’Aloisio (cod. intervento Piano G.Grimaldi 01/U/01)” si è dato seguito all’ affidamento con procedura negoziata con il criterio del minor prezzo.

Un interventi urgente che si sarebbe dovuto attuare nei 150 giorni conseguenti al sisma per il quale il cessato Commissario delegato Grimaldi ha individuato il Comune di Casamicciola Terme quale Soggetto Attuatore. Nelal stessa direttrice le indicazioni del successore Carlo Schilardi. RUP dell’intervento l’Ing. Michele Maria Baldino. Progettisti gli Ingg. Mattera Giuseppe e Mattera Vincenzo che hanno redatto un progetto esecutivo con un quadro economico pari ad un totale intervento di euro 731.361,85.

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione è l’Arch. Stefania Paparatti dipendente dell’Area Tecnica di questo Comune.

Importo a base pari a euro 537.592,08 euro. 20 le ditte invitate.

La procedura è stata attuata tramite la piattaforma ASMECOMM di Asmel consortile S.c.a.r.l., centrale di committenza in house, cui il Comune di Casamicciola Terme ha aderito. L’importo a base di gara è di euro 537.592,08 di cui euro 8.749,41 per oneri di sicurezza esclusi dal ribasso.

La proposta di aggiudicazione alla Edera di Parete. €370.715,77 con un ribasso del 31,555%.

L’ufficio direzione lavori

Sono stati inoltre nominati l’Ing. Vincenzo Mattera Direttore dei Lavori e con il compito di coadiuvare il Direttore dei lavori, Ing. Vincenzo Mattera, nell’esecuzione delle proprie attività di controllo tecnico contabile ed amministrativo, dell’esecuzione dell’intervento affinchè i lavori siano eseguiti a regola d’arte, Direttore operativo ancora Ing. Vincenzo Mattera ed infine l’architetto Stefania Paparatti Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. L’Arch. Stefania Paparatti, dipendente dell’Area Tecnica comunale.

Economie la demolizione controllata

E’ già stata palesata la volontà, da parte dell’Ufficio Tecnico locale, di dare seguito dopo la messa in sicurezza, alla cosi detta demolizione controllata delle macerie da rimuovere da via Serrato in particolare. Per tale interventi Sarno state le economie dell’appalto.