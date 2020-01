Vettel per la prima volta nell’abitacolo della nuova Ferrari

MARANELLO (MODENA) (ITALPRESS) – Sebastian Vettel è stato impegnato a Maranello in una serie di incontri con gli ingegneri in vista dell’imminente stagione 2020 e ha poi incontrato il Team Principal, Mattia Binotto. Nel frattempo, nel reparto Montaggio Veicolo, i tecnici hanno predisposto la sua postazione di guida nella nuova monoposto per la prima prova di abitacolo. Il pilota tedesco, il terzo più vincente in Formula 1 con la Ferrari dopo Michael Schumacher e Niki Lauda, si è dunque calato nell’abitacolo poco prima di mezzogiorno, dando le proprie indicazioni sul sedile ai tecnici e iniziando a prendere confidenza con la sesta vettura della sua carriera con la Scuderia. Mancano intanto appena undici giorni alla presentazione della monoposto 2020. L’evento, in programma al Teatro Municipale Romolo Valli di Reggio Emilia martedì 11 febbraio alle 18.30, sarà trasmesso per intero in diretta streaming sul sito web e sul canale Facebook della Scuderia, mentre le fasi principali dell’evento saranno visibili anche sugli account Twitter e Instagram della squadra di Maranello.

(ITALPRESS).