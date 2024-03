Verstappen in pole a Melbourne, 2^ la Ferrari di Sainz

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Max Verstappen conquista la terza pole position in tre gare stagionali. Il campione del mondo della Red Bull ha chiuso davanti a tutti le qualifiche del Gran Premio d’Australia, in 1’15″915, davanti a un super Carlos Sainz (+0″270) reduce dall’intervento per appendicite. Soltanto quinta l’altra Ferrari di Charles Leclerc (+0″520) che era stato davanti nel corso delle libere. Terzo tempo per l’altra Red Bull di Sergio Perez (+0″359), quarto Lando Norris. Chiudono la top ten Oscar Piastri, George Russell, Yuki Tsunoda, Lance Stroll e Fernando Alonso. Fuori a sorpresa in Q2 Lewis Hamilton, suo peggior risultato in Australia dal 2010. Fuori anche Albon, Bottas, Magnussen, Ocon. Non è sceso in pista Logan Sargeant: ieri il suo compagno di squadra alla Williams Alexander Albon aveva gravemente danneggiato il fondo della sua monoposto e la scuderia ha deciso di “sacrificare” il pilota statunitense, cedendo la sua vettura al thailandese. Saranno 19, dunque, i piloti in griglia di partenza. Esclusi in Q1 Hulkenberg, Gasly, Ricciardo e Zhou. Nella terza sessione di libere, disputata nella notte italiana, la Ferrari era stata la più veloce con Leclerc in 1’16″714 davanti a Verstappen (+0″020) e Sainz (+0″077).

