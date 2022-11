Verstappen il più rapido nelle seconde libere ad Abu Dhabi

ABU DHABI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – E’ di Max Verstappen il miglior tempo nelle seconde prove libere del gran premio di Abu Dhabi. Il due volte campione del mondo ha terminato in 1’25″146, un secondo e mezzo più veloce del tempo con cui Lewis Hamilton aveva chiuso in testa le FP1. L’olandese della Red Bull ha preceduto la Mercedes del britannico George Russell (+0″341) e la Ferrari del monegasco Charles Leclerc (+0″453). Quarto posto per Hamilton (+0″615), che ha preceduto la seconda Red Bull di Perez (+0″706) e la Ferrari di Sainz (+0″786). Settimo e ottavo posto per le due Alpine di Ocon (+0″892) e Alonso (+0″897). Completano la classifica dei primi dieci Ricciardo con la McLaren (+0″978) e Bottas con l’Alfa Romeo (+1″154). Nella seconda parte delle seconde libere i piloti si sono concentrati sul passo gara, con le Red Bull di Verstappen e Perez più performanti rispetto agli altri. Bene anche Russell ed Hamilton con le due Mercedes nella simulazione gara, in difficoltà le Ferrari, soprattutto nel terzo settore della pista.

