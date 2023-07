Verso Sant’Anna 2023. Luca Mazzella: «Grazie per il premio intitolato a mio padre»

Luca Mazzella, ci sono pochi nomi che ad Ischia si collegano in maniera naturale alla festa di Sant’Anna. C’è un cognome in particolare, però, che diventa festa ed è il cognome Mazzella. Quest’anno c’è il premio Mario Mazzella. Arriva forse un po’ in ritardo, però arriva in un momento importante, per mettere in evidenza quelle particolarità che, magari, fino adesso erano mancate.

«Intanto mi preme ringraziare veramente l’Amministrazione nella persona del sindaco, dell’assessore Luigi Di Vaia. Dico che questa delibera sul Premio Mario Mazzella è una delibera di un sentimento. Papà era legatissimo alla festa come artista, come costruttore, come giurato. In famiglia, la festa di Sant’Anna è stata sempre molto sentita. Anch’io ho partecipato a circa 15 barche come costruttore, sono stato nel comitato.

Siamo tutti molto legati a questa bellissima manifestazione. In passato, molte volte mi veniva la tentazione di considerare il nome di mio padre, non l’ho mai fatto ma ora sono felicissimo per questa attenzione. Papà sarebbe contentissimo e fierissimo: come ischitano autentico, essere stato considerato dal Comune di Ischia, e la vecchia generazione aveva un amore smodato per le amministrazioni comunali, sarebbe stato motivo di vanto. Per tanti anni è stato giurato: ricordo che il compianto sindaco Enzo Mazzella ci teneva tantissimo ad averlo in giuria e quando ho iniziato a fare le barche, mio padre mi chiamò dicendomi “per colpa tua, non posso più fare il giurato”. Ripeto, sono felice ed emozionato per questa attenzione».