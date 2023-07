Verso Sant’Anna 2023. Giuseppe Napolano: «E’ l’inizio di una collaborazione»

Il mare unisce l’isola d’Ischia a San Giorgio a Cremano. Un viaggio un po’ lontano, una sfida che lega una passione antica come quella dei Gigli di Nola ad un’altra passione antica come quella della festa di Sant’Anna. Come nasce questa sfida?

«Abbiamo avuto l’onore di partecipare a questa splendida iniziativa che conoscevo già da turista. Come dicevo in conferenza stampa, sono stato spesso ad Ischia e conoscevo molto bene questa magnifica festa di Sant’Anna, con il relativo incendio del Castello Aragonese con lo spettacolo di fuochi pirotecnici. Voglio ringraziare l’assessore della cultura di San Giorgio Piero Di Martino e il presidente del consiglio comunale Michele Carbone che ci ha dato l’opportunità di esibirci come costruttori in questa iniziativa.

La nostra barca è un omaggio all’artista Massimo Troisi e rappresenta una scena del film “Non ci resta che piangere”, la scena dell’arrivo alla dogana con la richiesta del Fiorino. Per noi è una sfida, ma è soprattutto un onore partecipare a questa iniziativa. Spero che sia la prima pietra di una futura collaborazione fra noi e l’isola d’Ischia e questa magnifica amministrazione che ci ha dato modo di collaborare in questa iniziativa».