Verso Sant’Anna 2023. Anita Agnese: «La nostra partita su zattera»

Anita Agnese della Cestistica Ischia, ma soprattutto d’Ischia Baskin. Lasciamo il parquet delle vittorie in Campania con questi ragazzi meravigliosi e si gioca una partita particolare su una zattera galleggiante 10 x 10, che è una sfida che forse mai avreste immaginato di affrontare quando all’inizio si pensava di poter mettere insieme ragazzi diversamente abili con ragazzi normodotati e formare la prima squadra inclusiva che poi ci ha regalato gioie sportive, ma soprattutto gioie sociali.

«Esattamente. Siamo partiti da un’idea, da un progetto molto chiaro, ma sapevamo sarebbe stato difficile da affrontare. Questo in campo come dicevi tu, poi si è andati oltre. Tutto nasce dall’esperienza decennale del maestro Antonio Cutaneo, che ha un’esperienza storica in quella che è la festa di Sant’Anna.

Abbiamo unito un po’ questi due mondi: il territorio isolano con questa realtà sportiva inclusiva che sta nascendo. Si racconterà della bellezza della diversità umana, quindi andando oltre quello che è il discorso della disabilità e l’innovazione è proprio questa. Stiamo vivendo un momento di comunità che ci sta portando a lavorare per la costruzione della barca sia insieme alla squadra e sia insieme ai costruttori storici, per cui si sta unendo il nuovo con tutta quella che è la storia. La bellezza è proprio che questi ragazzi sono parte attiva di questo progetto, oltre il campo, oltre il parquet. Ci andremo a giocare questa partita su zattera che sarà qualcosa di veramente emozionante e che andrà oltre, nel contesto di quella che è la baia che viviamo ai piedi del Castello.

Cercheremo di lanciare un messaggio, di accendere i riflettori e di aprire le menti e i cuori, che è quello che ci serve in questo momento. Penso sia importante per quella che secondo me deve essere una rivoluzione culturale, quindi ne approfitteremo e buona festa di Sant’Anna a tutti».