Verso la semifinale di Coppa. Lubrano: «Una grande opportunità per l’Ischia»

La fase di preparazione è quasi finita. Da domani testa alla semifinale di Coppa Italia. Dopo aver discernuto degli appuntamenti passati, con l’Ischia capace di arrivare in semifinale tre volte nell’arco di cinque stagioni (2000/01, 2003/04 e 2004/05), vincendo la coppa alla seconda occasione, si ritorna a parlare di questioni tecniche, della classica ansia della vigilia, di quelle che sono le aspettative del popolo gialloblù in vista di questo appuntamento fissato per mercoledì alle 14.30 al “Borsellino” di Volla contro una Virtus Campania. «La squadra si sta preparando bene a questa partita – dice il d.s. Mario Lubrano –.

Ha lavorato bene sin dal primo giorno dopo l’interruzione del campionato per la sosta natalizia. Come precedentemente avevo avuto modo di dire, saremmo stati pronti a giocare anche la partita d’andata fissata il 5 gennaio, nonostante tutte le difficoltà del caso avessero portato alla giusta decisione di rinviare la gara. Però ne abbiamo approfittato in queste due settimane a disposizione per recuperare qualche uomo importante, per migliorare la condizione di qualcuno che era reduce da infortunio e anche con il lavoro da parte della società, dello staff e l’impegno dei ragazzi, di gestire la situazione relativa all’emergenza Covid per permetterci di andare avanti regolarmente con l’attività. Quindi siamo pronti ad affrontare questa sfida dal sapore storico, molto importante per la storia dell’Ischia e soprattutto per le nostre ambizioni».

Mario Lubrano ha sempre creduto nella possibilità di arrivare fino alla fine nella manifestazione intitolata al professor Angelo Zeoli. «Si dal primo giorno, avevo individuato personalmente nella coppa un obiettivo concreto ed importante per la nostra squadra.

E’ chiaro che per qualcuno viene automatico metterla in secondo piano rispetto al campionato – spiega il d.s. dell’Ischia – individuandolo soprattutto come un appuntamento da sfruttare per far giocare le seconde linee o magari qualche giovane che ha minore spazio in campionato. E la Coppa Italia è anche questo. Il che significa non far giocare le riserve ma ruotare tutti gli elementi a disposizione di una squadra perché comunque anche per giocare in coppa devi essere meritevole di avere spazio e non che lo spazio ti venga regalato. Però spesso la coppa viene messa in secondo piano perché presuppone un processo lungo per arrivare a un obiettivo concreto come quello di una promozione. E anche perché su quarantadue squadre, soltanto una alza il trofeo al cielo».

Per l’Ischia la coppa, dopo il superamento dei quarti, è diventata un’ottima alternativa al campionato. «Per una società come la nostra che punta su un processo di crescita, questi appuntamenti sono molto importanti perché gare da dentro o fuori, contro avversari forti, giocate su un equilibrio sottilissimo, che presuppone che per 180 minuti tu debba mantenere la soglia dell’attenzione ai massimi livelli, è un’esperienza importante, fondamentale in un processo di crescita, specialmente per i giovani».

COL PROCIDA 10 ANNI FA – Mario Lubrano ha già vissuto un’avventura simile nelle fila del Procida. «Alla Coppa Italia ci ho sempre creduto dall’inizio anche perché dieci anni fa ho vissuto una esperienza con il Procida allenato da Citarelli. Il mister è un uomo di coppa avendo disputato tre finali della fase regionale, è un allenatore che ha grande esperienza in questa manifestazione. Col Procida – ricorda il d.s. gialloblù – arrivammo in finale dopo una doppia semifinale contro la Libertas Stabia che si giocò il 5 e il 19 gennaio 2012. Corsi e ricorsi storici, quest’anno ci siamo ritrovati in semifinale in date previste il 5 e 19 gennaio. In questa data tra l’altro è il mio onomastico, vissuto al “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia dove ottenemmo una straordinaria qualificazione in finale. Credo nel destino, credo nei corsi e ricorsi storici e quindi avevo individuato in questa doppia data 5 e 19 gennaio un’altra emozione importante da vivere con l’Ischia. Le date a causa del rinvio sono cambiate ma confido comunque nel destino che ci porti a giocare una finale che sarebbe davvero emozionante, con lo straordinario pubblico di Ischia che immagino che sarà caldo e caloroso e che ci darà una straordinaria spinta già nelle due semifinali».

SUL MERCATO – L’Ischia è concentrata sulla coppa. Nel prossimo fine settimana è prevista la ripresa del campionato ma non per i gialloblù che riprenderanno il 30 gennaio al “Mazzella” contro la Puteolana (Ercolanese-Ischia è stata rinviata d’ufficio dal comitato). Con Lubrano doveroso un punto sul mercato che interessa le squadre di vertice. «In verità mi aspettavo qualche movimento in più, soprattutto dalle squadre a ridosso dei play-off per cercare di reinserirsi nel gruppo delle prime cinque. Mi aspettavo qualcosa in più anche da parte del Savoia – sottolinea Lubrano – che ha costruito una squadra a campionato già iniziato con qualche esubero e qualche elemento preso qua e là.

A parte i due movimenti finali della Puteolana che ha preso Grieco e Catinali dalla Frattese, come l’Ischia anche le altre squadre sono andate nel segno della continuità. La reputo anche una strategia giusta perché soprattutto le prime cinque stanno mantenendo un rendimento soddisfacente, sia nei singoli sia nella gestione tecnica, a parte l’avvicendamento nelle fila della Frattese ma che non è dipeso tanto da questioni tecniche, da quanto si apprende dai media, ma da diversità di vedute. Credo che il girone d’andata delle prime cinque abbia portato giustamente le società ad andare avanti nel segno della continuità».

Stesso discorso vale per l’Ischia che ha aggiunto al mosaico il solo Nicola Conte. «Questa è sempre stata anche la nostra strategia e la portiamo avanti fino in fondo – conclude Mario Lubrano – confidando in questo straordinario gruppo di ragazzi che ci sta dando grandi soddisfazioni».