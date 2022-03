Verso il derby, Real Forio. Di Spigna: «Nessuno può permettersi di perdere»

Sotto un sole primaverile, al cospetto di un gruppetto di tifosi di vecchia data (“Zio Pippo” Iacono, “Kakà” Russo e “Messicano” Lamonaca ci sono sempre perché alla maglia biancoverde sono assai legati da sempre, avendoci anche giocato), il Real Forio ieri ha sostenuto il secondo allenamento settimanale (si proseguirà questa mattina).

A disposizione di Leo e Castagliuolo c’erano tutti. Roghi ha recuperato dal problema che la scorsa settimana lo aveva costretto a saltare qualche seduta ed era regolarmente in campo. Leo sta provando varie soluzioni tattiche per presentare un undici al “Mazzella” in grado di ribattere colpo su colpo all’Ischia. Sarà un Real Forio sfrontato come quello che ha giocato ultimamente in casa e nell’ultima gara a Pozzuoli, con l’utilizzo contemporaneo di Cirelli, Moccia e lo stesso Roghi, oppure vedrà un uomo in più a centrocampo? Quest’uomo potrebbe essere Luca Di Spigna. Insieme a Ciro Saurino e Pasquale Accurso, è l’ex più “anziano” del derby di domenica.

Con il terzino ha condiviso la vittoria del campionato di Eccellenza nella stagione 2005/06, i primi anni in D e dopo tanti campionati è ancora lì a battersi per un obiettivo. Nella squadra della sua città dopo la breve parentesi (la seconda nel giro di un anno e mezzo) in Sardegna. «Il nostro obiettivo è conquistare quanti più punti è possibile in queste cinque partite che dovremo disputare – esordisce il “Piezz” dopo l’allenamento –. E’ stato un peccato non giocare domenica contro la Frattese perché eravamo in una condizione buona. Purtroppo il rinvio non è stato dipeso da noi. Ci stiamo preparando al derby con l’Ischia, una piazza a cui tengo tantissimo. Centosettanta presenze non sono poche. In maglia gialloblé ho trascorso momenti molto belli, ho vinto un campionato, due coppe. Sono anni che non si possono dimenticare».

A differenza dell’andata, quello di ritorno sarà un derby in cui i tre punti hanno un valore altissimo. «Soprattutto per noi. Mi dispiace se ci troviamo in questa situazione di dover fare risultato a tutti i costi perché siamo in piena lotta per la salvezza – aggiunge Di Spigna –. Ci teniamo a fare bene. Rispettiamo l’Ischia, sono molto legato ai colori gialloblù, ma dobbiamo fare punti. Spero innanzitutto che sia una bella giornata di sport e che sia Ischia che Real Forio alla fine riescano a centrare i loro obiettivi».

Rivedremo capitan Di Spigna dall’inizio? «Posso solo dire che sono a disposizione del mister. Sto dando il massimo, Mi piacerebbe giocare contro l’Ischia, spero che il mister mi dia fiducia».

La lotta per i play-out come andrà a finire? «Per noi sono tutte finali, compreso il recupero contro la Frattese (oggi si saprà se si giocherà mercoledì 30 marzo, ndr). Diamo il massimo – chiosa Di Spigna – e alla fine faremo i conti».