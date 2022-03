Verso il derby, Ischia. De Luise: «Il derby per me è una partita particolare»

Mentre l’incaricato del comune continua a dare una “rinfrescata” alle scalee del “Mazzella” (ha iniziato dal settore ospiti, così dalla tribuna ci sarà un colpo d’occhio più bello e meno…grigio), la squadra prosegue gli allenamenti. La beffa di Torre Annunziata per fortuna è passata subito in rassegna. Si pensa al derby di domenica pomeriggio (ore 16.00) contro un Real Forio che potrà giocare su due risultati su tre.

L’Ischia invece non può fermarsi se vuole scavalcare il Napoli United, guadagnando una posizione, e non perdere di vista il Savoia. Buone notizie giungono dall’infermeria visto che Filippo Florio ha assorbito la botta alla caviglia subita sul finire dell’incontro del “Giraud”. Il terzino ormai è abituato a stringere i denti e andare in campo per non far mancare il suo contributo. A centrocampo pronto il rientro dall’inizio di Arcamone che sostituirà lo squalificato Sogliuzzo. Per il posto di esterno sinistro, ballottaggio tra Filosa e Pistola.

DE LUISE – A poca distanza dalla straisolana, Massimo De Luise si è confessato sui canali ufficiali della società. E’ uno degli ex ed a quattro giorni dal derby queste le sue parole sull’importante impegno del “Mazzella”: «Domenica, senza dubbio, ci aspetta una partita fondamentale per il perseguimento del nostro obiettivo.

I derby sono sempre partite a sé dove la posizione in classifica non ha grossa rilevanza, e a mio parere questa lo sarà ancora di più, visto che entrambe le squadre sono obbligate a vincere per raggiungere i rispettivi obiettivi che si sono prefissate». Massimo non dimentica i suoi trascorsi in biancoverde, ad agosto stava per prendere in considerazione l’ipotesi di un ritorno all’ombra del Torrione visto che non avvertiva fiducia nei suoi confronti. «Personalmente, per me questa è sempre una partita particolare, visto che con il Forio ho fatto il mio esordio in Eccellenza e ho giocato quattro campionati (nelle fila biancoverdi milita il gemello Vittorio, ndr). Domenica sarà una delle quattro finali che dovremo affrontare per riuscire a conquistare quel secondo posto a cui tutti ambiamo, e l’unico modo possibile per riuscirci è quello di vincere».