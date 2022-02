Verso Frattese-Ischia. Masecchia: «La partita con l’Ischia nasconde delle insidie»

Il suo esordio sulla panchina della Frattese non è stato fortunato. Giovanni Masecchia si morde ancora le mani a distanza di quattro giorni da un incontro che sarebbe potuto terminare con una vittoria dei nerostellati che si sono fatti rimontare su rigore, perdendo la partita all’ultimo minuto grazie ad una zampata di Fontanarosa. Uguale uguale a quanto accaduto all’Ischia al “Conte”, solo che l’autore del gol decise la partita di ritorno.

Quella che contribuì ad alimentare polemiche la cui deriva social fu quanto di peggio ci si potesse aspettare. La Frattese è uscita sconfitta da Arco Felice, i punti di distacco dalla prima sono davvero troppi per pensare ad un aggancio. Dovrebbe vincerle tutte, compreso il recupero di mercoledì prossimo con il S.Antonio Abate e sperare in un paio di passi falsi dei diavolo rossi della Solfatara che finora non hanno ancora perso.

«Anche se sono passati tanti anni racconta Masecchia, che dopo una buona carriera da trequartista-centrocampista offensivo, da qualche anno allena tra serie D ed Eccellenza – ho un bel ricordo dell’isola. Giocare lì è sempre una cosa fantastica. Peccato che la mia esperienza durò poco ma mi sono divertito». Otto presenze e due gol nella stagione 1999/2000, voluto sull’isola dall’allora coordinatore Dino Gatta (allenatore Franco Matrecano) insieme ai vari La Manna, Dell’Aquila, Ferraiuolo, Di Rienzo e gli under De Pascale (portiere) e De Simone (difensore).

«La situazione a quei tempi non era ben definita, il calcio professionistico era scomparso da un anno e si stava costruendo qualcosa di importante per salire in serie D – ricorda Masecchia –. Quando feci la “rabona” dalla linea di fondo campo? Un bel colpo che meravigliò tutti e ricordo ancora l’articolo che mi dedicaste il giorno dopo».

Frattese condannata alla lotta per il secondo posto col Savoia (Ischia e Napoli United permettendo) oppure c’è ancora qualche speranzella? «La speranza c’è sempre, abbiamo dimostrato sul campo di che pasta siamo fatti. I ragazzi hanno giocato una grossa partita, sono stati bravi a sbloccare il risultato ma poi altre palle-gol non sono state concretizzate. C’è rammarico – aggiunge Masecchia – perché dal punto di vista della prestazione ai miei non posso dire nulla. Ho uno staff tecnico che non lascia niente al caso (il preparatore è Felice De Maio, un altro ex, ndr), la squadra nonostante il lungo stop ha lavorato bene. La Puteolana è squadra di spessore, costruita per vincere, e alle squadre forti spesso basta un episodio. Comunque sono contento della mia squadra. So bene i sacrifici che ha fatto la società per allestire una rosa di cui sono molto contento».

Masecchia ha visto le ultime partite dell’Ischia, compreso il match al “Mazzella” contro la Puteolana. «In quella occasione il pareggio poteva starci, la Puteolana giocò bene ma l’Ischia non fu da meno. A me l’Ischia piace. Capisco la delusione dei tifosi che si aspettavano la finale di coppa. Il calcio riserva dei momenti in cui non tutto gira per il verso giusto – sottolinea l’allenatore della Frattese –.

L’Ischia pratica un buon calcio, ha elementi che in altre squadre sarebbero comunque protagonisti e mi riferisco ai vari Arcamone, Trofa, Chiariello, Sogliuzzo e soprattutto Castagna che sta segnando con una certa continuità. Contro di noi mancherà Trani per squalifica e non è un male perché con la sua rapidità mette in difficoltà chiunque». Dunque arrivederci a domenica per la prima volta da ex per Masecchia, sempre schietto e diretto.