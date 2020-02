Veronafiere, confermata ad aprile la 54^ edizione del Vinitaly

VERONA (ITALPRESS) – Veronafiere conferma le date della 54^ edizione di Vinitaly che sara’ regolarmente in calendario nella terza decade di aprile, e precisamente da domenica 19 a mercoledi’ 22. La decisione, frutto anche di un’attenta analisi dei dati disponibili oltre che dell’ascolto delle posizioni degli stakeholder e del mercato – incluse le principali associazioni di settore -, e’ stata adottata dal Cda di Veronafiere. Si tratta di una decisione concertata, inoltre, con il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia e con il sindaco di Verona, Federico Sboarina. “Il mondo del vino italiano gia’ in passato ha dato un segnale positivo di svolta. Veronafiere e’ convinta che, anche in questa occasione, il settore potra’ contribuire alla ripresa della nostra economia e a rilanciare un clima di fiducia nel Paese”, sottolinea il direttore generale Giovanni Mantovani.

Veronafiere ha programmato in tempi brevi un incontro con i rappresentanti della filiera per attivare tutte le risorse e le azioni di incoming e promozione sui mercati internazionali. “Siamo consapevoli – aggiunge Mantovani – delle difficolta’ del momento e dell’immagine distorta dell’Italia percepita all’estero, ma siamo persuasi che l’emergenza rientrera’ consentendoci di organizzare regolarmente la manifestazione, che rappresenta il traino per il vino italiano nel mondo”.

Il Cda inoltre ha deciso di posticipare le rassegne in programma a marzo e all’inizio di aprile. Samoter, il salone internazionale delle macchine per costruzioni, previsto dal 21 al 25 marzo, si sposta quindi dal 16 al 20 maggio 2020. Vengono riposizionati anche i due eventi concomitanti: Asphaltica, manifestazione sulle infrastrutture stradali, e LetExpo, il nuovo salone sulla logistica e sull’intermodalita’ sostenibile, organizzato in collaborazione con Alis. Cambio di data anche per la prima edizione di B/Open, la rassegna sul food certificato biologico e sul natural self-care, che dall’1 al 3 aprile 2020, passa a giugno, dal 22 al 24.

