Verona -Napoli 3-1. Ora basta! Non ci sono scusanti per nessuno. Le colpe sono di tutti

Geppino Cuomo | Ora basta! non ci sono più giustificazioni di nessuna natura per nessuno. Si può analizzare la gara da cima a fondo, non riusciamo a trovare alcuna giustificazione plausibile, specie alla luce di tutto il girone di andata.

Un Napoli altalenante, oggi da primato e domani da retrocessione. Così questa squadra toglierà le illusioni a tutta la tifoseria e senza illusioni non si va da nessuna parte. Diamo merito a Gattuso di essere persona onesta, tecnico capace di fare disamina precisa ed analisi attenta, ma non crediamo che sia il tecnico in grado di risolvere i problemi del Napoli attuale. I calciatori, i maggiori colpevoli di questa situazione, individualmente sono di livello medio alto, ma insieme non fanno una grande squadra se non in occasioni particolari e quasi mai ripetibili in un filone di continuità. Cosa fare? che soluzioni adottare per risolvere il problema? Per questo esiste una società, dei dirigenti ed un direttore sportivo. Sono loro che devono risolvere il caso, la gente, i tifosi, i giornalisti, possono solo far notare che le cose come vanno adesso, vanno decisamente male.