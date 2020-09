Verità sul Covid_19. Subito! | #4WD

Ho un sentore che sa tanto di certezza: in Campania ci stanno nascondendo qualcosa e, credetemi, quello che sto per fare non è un ragionamento politico, anche se la politica c’entra eccome!

Siete al corrente della situazione al Cotugno? Qualcuno per caso Vi ha detto che il Covid ha già rimesso in ginocchio la struttura, che pare proprio sia nuovamente al collasso per l’enorme numero di casi presenti nella nostra regione?

Qualcuno per caso Vi ha parlato del rischio che i nostri figli stanno correndo nel frequentare luoghi d’intrattenimento laddove il rispetto delle regole è dribblato con furbizie creativamente lodevoli ma non certo in linea con quella profilassi quanto mai necessaria per evitare che il peggio, pronto ad aggredirci dietro l’angolo, ci rimetta in ginocchio più di quanto non siamo già?

Qualcuno per caso Vi ha riferito in modo serio che anche ad Ischia non ce la stiamo passando per niente bene e che molto presto potremmo trovarci in difficoltà mai incontrate finora, pronte ad essere amplificate non appena riapriranno le scuole d’ogni ordine e grado, esponendo ulteriormente alunni e studenti ad uno “stare insieme” che non garantisce nulla di buono?

Il calo di tensione figlio dell’estate e della voglia di normalità da parte di tutti noi potrebbe rivelarsi molto presto più pericoloso e dannoso del peggiore dei virus.

Ripeto ancora una volta: non voglio in alcun modo allarmare nessuno per una mera strumentalizzazione politica. Non mi appartiene. Ma in Campania si vota tra due settimane! E premesso che la vittoria per De Luca è tranquillamente alla sua portata senza rendere necessaria la chiusura di un occhio (o forse due) in materia di controlli ed informazione sui dati reali e sul rischio concreto di una nuova pandemia, questo sarebbe il momento in cui dimostrare di essere “seri sul serio” e richiamare all’ordine chiunque stesse approfittando del relax elettorale per gettare le basi di danni gravi ed irreparabili per tutti.