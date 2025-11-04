Verità, conti e potere a Forio. Bilancio, porto e accuse incrociate: resa dei conti in Consiglio

A Forio, quando si parla di bilanci, non si parla mai solo di numeri. Il Consiglio comunale convocato per l’approvazione del bilancio consolidato 2024 si è trasformato in un confronto a tutto campo, dove la tecnica ha ceduto il passo alla politica.

Un’aula gremita, un’atmosfera elettrica e tre protagonisti assoluti: il sindaco Stanislao Verde, determinato e combattivo; Vito Iacono, tagliente e documentato; Francesco Del Deo, più riflessivo ma non meno incisivo.

Il tema di partenza, apparentemente neutro, era l’approvazione del consolidato, ma nel giro di pochi minuti il dibattito è diventato una resa dei conti. Il caso della Marina del Raggio Verde, la società mista che gestisce il porto di Forio, è esploso come un detonatore politico, portando a galla antiche ferite, sospetti e fratture mai rimarginate.

La discussione, accesa e serrata, ha toccato tutto: bilanci mancanti, trasparenza, rifiuti, PNRR, sicurezza del territorio, cantieri eterni e priorità politiche. Una vera “royal rumble” amministrativa, dove nessuno ha giocato in difesa.

Iacono all’attacco: “Un bilancio monco e una verità negata”

Il primo colpo lo ha assestato Vito Iacono, che ha trasformato il suo intervento in una lunga arringa, scandita da accuse precise e riferimenti puntuali. «Questo bilancio è un documento zoppo – ha detto –. Lo chiamate consolidato, ma manca il bilancio della società principale, la Marina del Raggio Verde. Il collegio dei revisori ha scritto tre volte per chiedere i dati, il 24 aprile, il 20 giugno e il 25 agosto. Nessuna risposta. E noi dovremmo approvare un atto che non conosce la metà dei numeri? È come voler scrivere la storia di un paese cancellando gli ultimi due capitoli».

Iacono ha parlato di “mancanza di trasparenza strutturale”, di “un Comune che finge di non sapere” e di “una maggioranza che usa la parola legalità come uno slogan buono per i social, ma che non la pratica”.

«Volete discontinuità? – ha tuonato – Allora siate coerenti. Non si può gridare alla legalità e ignorare la legge sulle quote di genere. Non si può parlare di trasparenza e tenere nascosti i bilanci della società partecipata. Qui non c’è discontinuità, c’è continuità con la confusione».

Poi la stoccata più dura: «Io non credo ai misteri. Credo agli atti. E gli atti dicono che la Marina del Raggio Verde non ha rendicontato. Allora ditemi: si vuole fare chiarezza o si vuole solo arrivare allo scioglimento della società per cambiare gestione? È questa la verità che nessuno dice. Si gioca al silenzio, ma il silenzio è un modo elegante per mentire».

Nel mirino anche la gestione dei rifiuti e del PNRR: «Ci vantiamo di percentuali, ma a Zaro i lavoratori operano in condizioni indegne. E intanto il PNRR diventa un catalogo di spese discutibili: 900mila euro per una tribuna, mentre le scuole restano nei cantieri. Non si tratta di essere contro, ma di capire le priorità. Forio non ha bisogno di monumenti alla vanità, ma di infrastrutture vere. Non si amministra per effetto annuncio». Il suo tono si è fatto ancora più severo quando ha toccato il rapporto tra politica e informazione: «Io non parlo più con la stampa – ha detto –. A Forio la libertà di parola si misura in base alla pubblicità che si compra. E chi non partecipa al gioco viene descritto come un guastafeste. Ma la verità è semplice: io non cerco visibilità, cerco chiarezza. E questa amministrazione, oggi, non è chiara».

Del Deo: “Non si può vivere di sospetti permanenti”

Subito dopo, Francesco Del Deo ha preso la parola. Il suo intervento, più moderato nei toni ma altrettanto netto nei contenuti, ha aggiunto peso politico al fronte della minoranza. «Il porto è il cuore economico del paese, e la Marina del Raggio Verde è la sua anima – ha detto –.

Ma se ogni volta che si pronuncia quella parola si scatena un temporale politico, vuol dire che qualcosa non va. Il paese ha bisogno di equilibrio, di trasparenza e di una direzione chiara. Non si può vivere di sospetti permanenti. O si accertano le responsabilità, o si riparte. Ma Forio non può restare prigioniera del passato».

Del Deo ha ricordato che «chi oggi guida il Comune non può nascondersi dietro l’eredità ricevuta». «Quando ci si assume la responsabilità di amministrare, lo si fa conoscendo le difficoltà. Non basta dire che tutto viene da lontano: il tempo delle giustificazioni è finito. Serve una scelta politica vera. O si rilancia la Marina, o si cambia strada, ma senza ambiguità».

Poi ha toccato anche la questione dei rifiuti e dei lavori pubblici: «Ogni cantiere è un segnale positivo, ma non basta aprirlo: bisogna completarlo. Forio vive di turismo, e un paese turistico non può permettersi strade dissestate, piazze chiuse e opere a metà. E poi, parliamo di decoro, di servizi, di ordine urbano: tutto questo non è un lusso, è il biglietto da visita di una comunità. Non si può chiedere fiducia ai cittadini se prima non si restituisce serietà». Il suo appello alla maggioranza è stato chiaro: «Abbassiamo i toni, ma alziamo la qualità delle scelte. La confusione politica uccide la credibilità del paese».

Verde in controffensiva: “Non accetto lezioni da chi ha lasciato macerie”

Quando ha preso la parola, Stanislao Verde non si è limitato a difendere l’operato della giunta: ha contrattaccato, ricostruendo la sua visione e ribaltando le accuse. «Ascolto le critiche, ma non posso accettare che si metta in dubbio la nostra onestà. Abbiamo ereditato un Comune devastato: debiti, cause, opere ferme, residui attivi mai riscossi. Non accetto lezioni da chi ha amministrato dieci anni e oggi parla come se fosse stato spettatore. La verità è che Forio era in ginocchio. E se oggi cammina, è perché qualcuno ha avuto il coraggio di rimetterla in piedi».

Sul caso Marina del Raggio Verde, il sindaco ha risposto colpo su colpo: «Non c’è nessun mistero. Abbiamo chiesto gli atti, li abbiamo trasmessi ai revisori, e se ci sono ritardi non dipendono da noi. Stiamo facendo pulizia in una società che per anni è stata trattata come cosa di nessuno. Non permetterò che la Marina venga usata come strumento di scontro politico. Il porto è dei cittadini, non delle fazioni. Chi oggi ci accusa, ieri firmava bilanci senza preoccuparsi della regolarità degli organi. Noi invece stiamo riportando tutto alla legalità, con prudenza e metodo. Non c’è omertà, c’è serietà».

Poi, la rivendicazione più forte: «In due anni abbiamo pagato oltre quattro milioni di euro di debiti fuori bilancio, recuperato residui storici, chiuso contenziosi dimenticati. Abbiamo riportato equilibrio nei conti e aperto 28 progetti PNRR per oltre 20 milioni di euro. Non mi si venga a dire che Forio è ferma. Chi non vede il cambiamento, o è in malafede o non vuole vederlo».

Sul tema dei rifiuti, Verde ha rivendicato i progressi: «Siamo passati dal 63 all’81 per cento di differenziata. Abbiamo rinnovato i mezzi e migliorato la raccolta porta a porta. Zaro è un problema ereditato, ma stiamo lavorando con la Regione per una soluzione definitiva. Non mi presto a strumentalizzazioni. A Forio si lavora, non si recita».

E sul PNRR, la risposta è stata ancora più diretta: «C’è chi ironizza sulle tribune, ma dimentica che dietro quei lavori ci sono norme, collaudi e sicurezza. Le scuole sono in cantiere, i progetti ci sono, i finanziamenti pure. La differenza è che noi non facciamo proclami, facciamo gare. E le gare richiedono tempo. Ma la differenza, tra chi costruisce e chi distrugge, è proprio questa».

Infine, la stoccata politica: «A chi parla di arroganza rispondo che l’arroganza è negare i fatti. Qui c’è una squadra che lavora, che firma delibere e che risponde dei propri atti. Noi non abbiamo paura delle critiche, ma non accetteremo che il lavoro di tanti venga infangato da chi ha fallito e oggi pretende di impartire lezioni di morale».

Forio, una comunità che discute

Dopo quattro ore di confronto, nessuno ha vinto e nessuno ha perso. Ma una cosa è certa: la politica a Forio è viva, forse più che altrove. Tra i banchi del consiglio si è consumato un confronto vero, dove la parola ha ancora peso e le idee si misurano senza filtri.

La minoranza ha mostrato compattezza e lucidità, mettendo a nudo contraddizioni e ritardi, parlando di trasparenza mancata, di scelte sbagliate e di bilanci incompleti. La maggioranza, dal canto suo, ha risposto con numeri, cantieri e rivendicazioni concrete, rifiutando la difensiva e rilanciando la propria narrazione di riscatto e ricostruzione.

In mezzo, un paese che guarda e giudica: un’isola dove ogni decisione pubblica diventa discussione collettiva, ogni polemica si trasforma in confronto, e ogni seduta diventa, nel bene e nel male, un pezzo di storia.

Forio, tra luci e ombre, conferma di essere la piazza più politica dell’isola: ruvida, passionale, rumorosa, ma ancora capace di confronto. E se la politica deve essere vita, qui lo è. Con tutti i suoi difetti, i suoi protagonismi e le sue verità parziali. Una Royal Rumble, sì. Ma anche la prova che, nonostante tutto, la democrazia locale a Forio non è morta: urla, sbuffa, litiga. E proprio per questo, continua a respirare.