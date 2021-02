Verifica periodica delle bilance: perché è importante

- Advertisement -

Ci sono dei lavori che richiedono l’utilizzo di specifiche bilance o di altri strumenti di misurazione che devono svolgere un lavoro molto preciso. È un elemento da non trascurare se si utilizzano questi accessori e questi strumenti all’interno di un’azienda, perché effettuare una verifica periodica delle bilance è essenziale. I vantaggi di un controllo costante sono molteplici e vanno dalla necessità di rispettare le normative in vigore fino alla possibilità di offrire un servizio preciso nei confronti dei clienti, riducendo le probabilità di errori che potrebbero compromettere il processo produttivo. Vediamo quello che c’è da sapere sulla verifica periodica delle bilance.

Cosa sapere sui controlli periodici

Effettuare una verifica periodica delle bilance è quindi fondamentale per diversi motivi. Naturalmente lo stesso principio è valido per tutti gli strumenti di pesatura. L’obiettivo è sempre quello di poter usufruire del lavoro di strumenti molto affidabili.

I motivi sono molto semplici: accertarsi nel corso del tempo dell’affidabilità metrologica degli strumenti di misurazione significa rispettare le norme sull’argomento e allo stesso tempo garantire una produzione sicura e affidabile.

Ma ogni quanto tempo va effettuata la verifica periodica delle bilance di precisione? Non possiamo fornire a questo riguardo una risposta che sia valida per tutti i casi. Infatti la periodicità del controllo può essere variabile in base al tipo di strumento utilizzato per la misurazione.

Ad esempio per gli strumenti cosiddetti AWI il tempo del rinnovo corrisponde in genere ad un anno, invece per gli strumenti a funzionamento statico la periodicità corrisponde a tre anni. Procedere con una verifica costante nel tempo è importante anche per evitare possibili sanzioni da parte degli ispettori metrici in caso di controllo, un’eventualità che potrebbe comportare, in caso di irregolarità, anche un blocco.

Tenere tutto costantemente sotto controllo è fondamentale per rispettare le normative del settore. Un decreto del 2017 stabilisce ad esempio che deve essere utilizzato un apposito libretto metrologico, che dà la possibilità di registrare tutte le operazioni che vengono effettuate nel corso dei vari controlli periodici. Il libretto è valido sia per le bilance NAWI, che hanno un funzionamento non automatico, sia per quelle AWI, con funzionamento automatico.

È un aspetto che non deve essere trascurato, considerando anche il fatto che la normativa prevede la necessità di dotarsi di un libretto metrologico anche per gli strumenti che ne erano sprovvisti in precedenza. Per questo motivo il libretto in questione viene sempre rilasciato, anche per gli strumenti già funzionanti e non solo per quelli di nuova realizzazione.

Perché effettuare la verifica periodica

È però opportuno, per effettuare una verifica periodica di uno strumento di misurazione, affidarsi a degli organismi certificati, degli enti che operano nel pieno rispetto delle normative in vigore e che hanno un’attività inclusa nell’elenco nazionale messo a punto appositamente.

Tenere tutto sotto controllo significa affidarsi al lavoro di un laboratorio metrologico che abbia una certa esperienza in questo settore, grazie all’opera di tecnici esperti che possano agire con precisione e nel rispetto delle norme vigenti.

Ricordiamo infatti che in seguito ad un controllo, se vengono riscontrate delle irregolarità, si potrebbe incorrere in delle vere e proprie sanzioni di tipo amministrativo e penale, con un importo che varia in base alle leggi che sono state violate.

Un laboratorio abilitato alla verifica periodica delle bilance potrà rilasciare, se le verifiche hanno un esito positivo, un’etichetta di colore verde, che viene incollata sullo strumento di misurazione e che riporta anche la data di scadenza da tenere in considerazione per procedere con la successiva verifica.

È essenziale ricordare che, se la verifica ha come risultato un esito negativo, bisognerà far riparare lo strumento di misurazione da un’azienda abilitata, per procedere successivamente con una nuova verifica.