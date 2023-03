VERGOGNA PROCIDA! Lo striscione e tutti complici

Il Procida Calcio è riuscito a toccare il fondo. Il picco della vergogna. Uno striscione in occasione del derby e le offese a Biagio Lubrano e al figlio hanno sporcato il derby di promozione. Evidentemente l’estensore dello striscione è abitato ad un essere un criminale e avrà uso con il verbo “PATTEGGIARE”. Ovvero riconoscere la colpa!

E’ ignoranza? Certo, uno che scrive “Barano merda” non può essere altro che un criminale e uno che conosce bene il codice penale. Purtroppo, in tutto questo, è gravissimo il comportamento – complice – della società che ha permesso questo schifo e non ha detto una parola.

VERGOGNATEVI! Avete rovinato una giornata di sport, vinta sul campo e sporcata sugli spalti. Siete la feccia dello sport!