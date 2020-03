Vergogna Procida! I consiglieri comunali del razzismo nell’epoca del Coronavirus

Ci sono azioni che non possono essere tollerate. Azioni dettata da pericolose forme di razzismo. Da una dilagante e velenosa ignoranza che quando viene avallata da rappresentanti istituzionali assume ancora più gravità.

Con una nota inviata al sindaco che, speriamo venga ignorata, “i sottoscritti consiglieri comunali, Capodanno Maria Scala Menico Aiello Rachele Muro Carmen, Scotto di Perta Bartolomeo, Massa Carla Scotto Giovanni” chiedono al primo cittadino di “studiare una possibilità di evitare il contagio con chi va e viene da Ischia al fine di evitare che anche Procida sia colpita”

Di quale contagio parlano questi soggetti?

I procidani, come gli ischitani, non possono uscire di casa o “venire” ad Ischia se non per motivi di salute, di lavoro o per altre impellenti necessità.

Gli ischitani, come i procidani, non possono uscire di casa o “andare” a Procida se non per motivi di lavoro, di salute o altre impellenti necessità.

Quale iniziativa dovrebbe attivare, secondo i consiglieri comunali il sindaco di Procida? Quale altro atto razzista, dopo quello dei lavoratori dei cantieri edili, dovrebbe firmare il sindaco di Procida?

Ma, l’assurdo, secondo questi amministratori pubblici, il virus arriva solo da Ischia? E non può arrivare da Napoli o procidani asintomatici non ne esistono?

Siamo arrivati, davvero, all’assurdo. Fino a quando sono cittadini senza carica istituzionale a sfogare i loro istinti sui social network si può anche accettare, quando, invece, a chiedere assurdità sono consiglieri comunali, allora, la vicenda assume altri contorni e si cambia come contesto.