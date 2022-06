Verde ischitano | #4WD

Girare attualmente per i boschi dimostra quanto incuria e abbandono siano le parole d’ordine che contraddistinguono lo stato del nostro verde nel periodo primavera-estate. Le pinete al centro del Paese non hanno ottenuto miglioramenti di alcun genere nonostante vi fosse la campagna elettorale in corso. Ma il problema si amplifica fortemente man mano che ci si sposta nelle aree boschive più periferiche.

Nel Bosco della Maddalena, il grande abbattimento di pini avvenuto un paio di anni fa ha creato un enorme buco in quello che è stato un polmone verde di fondamentale importanza per la zona. E la parte superiore di quell’area, immediatamente collegata con Cretajo e Fondo d’Oglio, non gode certo di miglior salute.

Manco da un bel po’ nelle zone di Crateca, del Caruto, delle Fumarole, del Fango e dello Scialicco, ma spero che i miei amici abituali frequentatori possano farmi sapere come stanno le cose da quelle parti, tenendo conto che vi è il vantaggio della presenza della bellissima tenuta dei Castagna per migliorarne sensibilmente il livello.

In zona Frassitelli il bosco sembra particolarmente ordinato e non certo per la mano dell’uomo che lo ha risparmiato, ma per sua naturale conformazione. Tuttavia qualcuno potrebbe controllare un branco di cani che, da quanto mi riferiscono, tendono ad aggredire i malcapitati che vi si recano con i propri amici a quattro zampe per una passeggiata.

Bella anche la passeggiata a Santa Maria del Monte, ma anche lì la zona di bosco che collega la Pietra Spaccata alla zona di Piellero andrebbe sicuramente curata un po’ meglio. Come ovunque altrove, il sottobosco meriterebbe maggiore attenzione da parte di chi dovrebbe disporle, ma soprattutto andrebbero intensificati i controlli per tutti gli sporcaccioni che, indisturbatamente, vi scaricano rifiuti di ogni genere.

Nel versante Monte Barano, Monte Vezzi, Piano Liguori e Pignatiello è la cura dei fondi privati a migliorare apparentemente l’aspetto. Ma del pubblico… nessuna traccia.