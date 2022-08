Verde, D’Abundo e Lavista lasciano Forza Italia

Stanislao Verde, Leonardo D’Abundo e Jessica Maria Lavista, consiglieri comunali di Forio D’Ischia, lasciano Forza Italia. “Un atto di coerenza – spiegano – rispetto alla recente gestione padronale del partito che mal si concilia con gli ideali e i principi ispiratori di Forza Italia. La decisione di escludere i territori, ed in particolare quelli isolani già particolarmente fragili, ma anche la scelta di calare dall’altro degli sconosciuti signor nessuno, non ci lascia altra scelta. Forza Italia non ha più nulla di liberale e di democratico”.