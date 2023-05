Verde, Capuano, Iacono: “Il Confronto” all’americana dei candidati a sindaco per Forio

Francesco Ferrandino | Durante il confronto svolto oggi all’Oasis Stani Verde, Pasquale Capuano e Vito Iacono hanno risposto seguendo delle regole ben precise. Le risposte alle domande formulate dalle redazioni de ”Il Dispari” e di “Nuvola TV” sono state scandite da un countdown di 2 minuti e nel corso del confronto ciascun candidato ha avuto a disposizione 3 bonus time da 1 minuto per completare la risposta. E’ stata, inoltre, prevista per ciascuno la possibilità di replica ad ogni domanda nel tempo massimo di 30 secondi ed erano consentite domande incrociate fra i candidati.

Ai candidati sindaci sono stati riservati 20 posti a sedere per i propri supporters o candidati. I candidati non erano seduti ad un tavolo, ma sono stati previsti degli sgabelli. Era loro consentito di muoversi come accade nei veri dibatti all’americana.

A conclusione delle domande, che hanno rappresentato la parte più ampia del confronto, ai tre candidati sono stati posti degli argomenti ai quali hanno dovuto rispondere con risposta secca SI/NO.

Per ogni candidato è stato previsto il commento ad un “cavallo di battaglia” e un altro ad un “tallone di Achille” individuati dalla due redazioni. Durata di ciascun commento 3 minuti.

Il confronto si è concluso con il consueto appello finale al voto dalla durata di 5 minuti, a cui si sono aggiunti ii bonus time non utilizzati in precedenza.

LE DOMANDE

La stagione turistica è alle porte. Iniziamo, quindi da qui. Al momento un avvio di stagione deludente, primi ponti sotto le aspettative. E’ necessario rilanciare il settore. Come?

Forio presenta un patrimonio culturale vastissimo, su tutti la Colombaia di Luchino Visconti, che dovrebbe essere una delle maggiori attrazioni del territorio, ma da ormai troppi anni è diventato il simbolo di abbandono e degrado. Come intervenire?

Dal patrimonio culturale a quello ambientale. Dalla Colombaia a Sorgeto. Sorgeto, poche settimane fa è stata inserita dal settimanale Vanity Fair tra le terme libere più belle d’Italia. Noi conosciamo benissimo le criticità di questa baia soggetta più volte a chiusure per mancanza di interventi necessari. Come si intende risolvere definitivamente la questione?

Spiagge, ormai l’applicazione della Bolkestein non sembra più rinviabile, presto i bandi per la messa a gara. Come affrontare la questione e come cercare di tutelare quegli operatori che nelle spiagge hanno investito?

Tassa di soggiorno una ricchezza per il Comune che dovrebbe essere reinvestita in servizi per il settore turistico. Come affrontare l’evasione di questa tassa e come investire in modo produttivo questo gettito?

Vivibilità del territorio, un aspetto fondamentale sia per i residenti che per i turisti. Nota dolente il traffico che congestiona l’intera Isola e non risparmia Forio. Come intervenire, ci sono idee sulla mobilità alternativa?

Problema rifiuti. Raccolta differenziata. Da tanti anni si parla di Isola ecologica che ancora non è stata realizzata. Intanto l’appalto dei rifiuti è un affare da 50 milioni di euro. Il servizio è stato affidato per sette anni con un appalto di gara al quale hanno partecipato solo due ditte. In attesa dell’ Ato Regione Campania c’è la volontà di rivedere questo appalto o siete soddisfatti di come sinora è stato attuato, anche in relazione alla gestione del personale.

Porto di Foro: come sfruttare al meglio la gestione?

Panza, la frazione del la discordia: da una parte chi rivendica interventi strutturali importanti, dall’altra chi lamenta uno stato di abbandono. Quale è la situazione e come interverrete per superare alcune problematiche.

Servizi per i cittadini. Come rafforzarli, anche a tutela delle fasce più deboli: asili, sanità, assistenza agli anziani non autosufficienti, impianti sportivi.

LE RISPOSTE

TURISMO

Il primo tema di confronto tra Stani Verde, Pasquale Capuano e Vito Iacono è stato quello del turismo, con una stagione iniziata un po’ sotto le aspettative. Imprenditore del settore, Stani Verde ha evidenziato le mancanze infrastrutturali del territorio foriano, dallo stato delle strade all’illuminazione pubblica, ricordando anche il contraccolpo della frana di Casamicciola. Per il leader dell’opposizione, è tempo di un cambio di marcia sulla promozione turistica, superando l’obsoleta strategia delle “brochure” nelle fiere europee. Dal canto suo, Pasquale Capuano ha ribattuto ricordando le opere di diserbo e asfaltatura delle strade che sono già in corso da parte dell’amministrazione in carica, come ogni anno, mentre le conseguenze della frana vanno senza dubbio affrontate in prospettiva isolana, cioè coordinata. Sull’illuminazione, infine, il candidato dell’amministrazione uscente ha rivendicato la copertura integrale del territorio, pur ammettendo la necessità di potenziarla in alcune zone. Per Vito Iacono, quello che serve è un assessorato unico al turismo e alla cultura per l’intera isola. L’incasso della tassa di soggiorno va investito in tal senso, per il resto gli imprenditori dovranno fare e faranno la loro parte.

COLOMBAIA

Altro terreno di “scontro” scelto dai moderatori è stato quello del recupero e del rilancio dell’ex residenza del regista Luchino Visconti, la Colombaia. Pasquale Capuano ha ricordato che un tale patrimonio di Forio e dell’isola intera, nonostante i tanti “medici” accorsi al suo capezzale, non è mai riuscito a “guarire”. La Colombaia va dunque messa in “rete” con le altre ricchezze architettoniche di Forio, ma gestendola in maniera diversa, aprendo alle joint-ventures con imprenditori privati, pur rispettandone la destinazione culturale. Altrimenti, secondo l’ingegner Capuano, la struttura non avrà mai lo splendore che merita.

Di tutt’altro segno l’orientamento di Vito Iacono, secondo cui la Colombaia è il simbolo del disastro dell’amministrazione comunale: tale struttura, per Iacono, può e deve ospitare laboratori artistici in sinergia con gli istituti scolastici isolani. Bisogna attivare forme di finanziamento agevolato, visto che il sospetto è che qualcuno parli di privatizzazione per poterla svendere ai privati provocando una speculazione ai danni dei cittadini. Dal canto suo Stani Verde ha stigmatizzato l’atteggiamento dell’amministrazione, che negli ultimi dieci anni ha tenuto la Colombaia nel degrado, così come l’idea che la cultura non sia fruttifera a livello finanziario, invitando il candidato dell’amministrazione uscente a informarsi meglio su quanto fatto negli ultimi anni, con Capuano che ha esercitato il diritto di replica: «Preferirei che dal dibattito uscissero proposte concrete. La Colombaia è stata comunque oggetto di lavori di ristrutturazione da parte dell’amministrazione Del Deo», e sul punto anche Vito Iacono ha risposto a Stani Verde, ricordando che nelle sue otto liste ci sono molti protagonisti del primo fallimento della Colombaia.

AMBIENTE: SORGETO

Il confronto è poi virato sul territorio, il patrimonio ambientale e in particolare sulla baia Sorgeto, recentemente inserita da Vanity Fair tra le terme naturali più belle d’Italia. Vito Iacono ha ribadito la necessità di intervenire per una messa in sicurezza definitiva senza alternarne la natura e la libertà di accesso, evitando gli interventi-spot annuali che servono solo da tampone. Per Stani Verde, il programma dell’amministrazione è un libro delle favole: «Si vantano di aver eseguito interventi a Sorgeto, e ignorano le attività abusive che alcuni hanno compiuto tagliando addirittura le reti di sicurezza. Se saremo eletti, supereremo la logica dei soli interventi di ordinaria amministrazione, dotando la zona di servizi, come spogliatoi e servizi igienici, per renderla degna del turismo internazionale». Pasquale Capuano ha ribadito che ogni anno sarà effettuata la manutenzione delle reti e la mitigazione del rischio idrogeologico per consentire l’accesso alla zona. Inoltre, Capuano ha spiegato che si è in attesa di un finanziamento della Città Metropolitana di 200mila euro per l’adeguamento della grotta di Sorgeto nel rispetto delle norme e dei vincoli a cui la baia è sottoposta

SPIAGGE E CONCESSIONI

Con la direttiva Bolkestein che ormai sembra non più rinviabile, col suo obbligo di mettere a gara le concessioni demaniali balneari, i candidati sono stati chiamati a dare il loro punto di vista per la futura azione amministrativa. Stani Verde: «Oggi è impossibile dare una risposta certa. Dobbiamo attendere le decisioni del governo, una legge del Parlamento, e poi potremo regolarci. Sulle spiagge libere in generale ci adopereremo subito per mettere in sicurezza Cava dell’Isola, e per attrezzare tutti gli arenili liberi con servizi del tutto gratuiti, quali spogliatoi, servizi igienici, passerelle per diversamente abili». Invece, secondo Pasquale Capuano le concessioni devono avere una dimensione equilibrata, senza enormi estensioni o al contrario dimensioni davvero striminzite. Sull’allestimento e potenziamento dei servizi, Capuano si è detto d’accordo, pur ribadendo che il Comune deve rifarsi a un regolamento regionale che a sua volta si rifà a quelli sovraordinati. Da parte sua Vito Iacono ha puntato il dito verso entrambe le compagini avversarie (all’interno delle quali secondo Iacono ci sono conflitti su diversità di vedute e di interessi) responsabili di non aver mai impiegato le risorse stanziate per gli arenili. Secondo l’esponente socialista è necessario allestire bandi rispettosi degli investimenti privati, ma dando anche spazio alle nuove generazioni: serve quindi una grande concertazione con gli attori coinvolti.

TASSA DI SOGGIORNO

Per quanto riguarda l’imposta di soggiorno, Pasquale Capuano ha dichiarato: «sarei più propenso a una tassa di sbarco, più che una di soggiorno. Sarebbe più “democratica”, anche se resterebbero problemi per la ripartizione tra i comuni. Sull’evasione dell’imposta, sono d’accordo sulla necessità di perseguire questa sacca d’illegalità, anche se non mi risulta che il fenomeno sia esteso». Per Vito Iacono, la tassa dovrebbe essere unificata per l’intera isola proprio nell’ambito di un assessorato unico isolano alla cultura e al turismo. Coi proventi si potrebbe finanziare le bande musicali locali, il mondo associazionistico sul territorio, una ottimizzazione dell’uso degli scuolabus utilizzandoli d’estate a scopo di turismo culturale. Sul punto Stani Verde ha ricordato le tantissime possibilità che Forio e Ischia hanno a livello di nicchie turistiche: dal trekking al mare, ogni esigenza dei visitatori può essere adeguatamente soddisfatta. I proventi della tassa potrebbero quindi essere impiegati nella messa in sicurezza della sentieristica e di alcune baie come la stessa Sorgeto.

VIVIBILITÀ DEL TERRITORIO, TRAFFICO

Su uno dei problemi più annosi del nostro territorio, quello della vivibilità insidiata dal traffico, Vito Iacono ha ancora una volta ribadito il suo noto orientamento: unica polizia municipale per l’intera isola d’Ischia, e soluzioni come il metrò del mare, il car sharing e un servizio-navette, oltre a richiamare i progetti dei parcheggi interrati a San Vito e al Soccorso (progetti non attuati dalle passate amministrazioni). Secondo Iacono, le enormi criticità riscontrate in località Cuotto e Citara, che versano in condizioni gravi sulla viabilità, tutta la responsabilità è degli esponenti delle liste avversarie, mentre più che sul divieto di sbarco, secondo l’ex consigliere bisogna puntare a limitare l’uso delle nostre auto. Su quest’ultima soluzione anche Stani Verde è sulla stessa lunghezza d’onda: limitare l’uso dei mezzi privati per non morire di traffico, per poi dichiarare: «Realizzeremo dei parcheggi nelle aree ora invase dal fango stoccato voluto dal sindaco, e implementeremo un sistema di navette. Bisogna evitare che cittadini e turisti siano costretti a camminare sulla carreggiata coi marciapiedi invasi da auto. Le condotte nel sottosuolo hanno continue perdite, contribuendo a distruggere il manto stradale che resta permanentemente in stato d’emergenza, come nella discesa di Citara». A difendere quanto fatto dall’amministrazione in carica è stato Pasquale Capuano: «L’amministrazione Del Deo ha già ottenuto i fondi ed elaborato i progetti per i parcheggi. Gli altri non dovrebbero affannarsi a fare false promesse in presenza del nostro apparato stradale, non modificabile. Le criticità in alcuni punti si sono ripresentate, ma l’amministrazione continua quotidianamente a intervenire per risolverle. Realizzando più parcheggi potremo liberare le strade».

PROBLEMA RIFIUTI

Altra problematica di permanente attualità è quella della gestione dei rifiuti. Pasquale Capuano ha così delineato presente e futuro del servizio: «Il comune di Forio ha il ragguardevole risultato del 68% di raccolta differenziata, nonostante la mancanza di una idonea isola ecologica. Ovviamente resta una sacca di comportamenti non corretti, altrimenti il risultato sarebbe ancora migliore. L’isola ecologica credo che debba essere concepita come struttura interrata, sul modello del parcheggio di Monterone». Per Vito Iacono, invece, «la gestione dei rifiuti sull’intera isola è oggetto di un grande imbroglio ai danni di tutti i cittadini. Sono note le criticità dovute alla privatizzazione del servizio: con le società partecipate, le tariffe erano nettamente più inferiori. Oggi invece si fanno affari sulla pelle e sulle tasche dei cittadini, con lo scempio della trasferenza in zone turistiche. Non si contano le cointeressenze tra maggioranza e opposizione, con quest’ultima che quindi non ha fatto adeguatamente il suo lavoro: ad esempio non è mai stato fatto rispettare il capitolato d’appalto». Stani Verde ha puntato senza mezzi termini il dito contro l’amministrazione Del Deo: «In dieci anni di amministrazione non sono mai riusciti a individuare siti adeguati per l’isola ecologica, con la trasferenza posta alla Chiaia o a Zaro, a pochi passi dalla spiaggia dove i nostri ragazzi fanno il bagno».

PORTO DI FORIO

La strategica infrastruttura portuale è stata ovviamente tra gli argomenti del confronto. Stani Verde è andato giù duro: «Dal 2012 non ci sono stati interventi strutturali nell’area portuale. Dovremo quindi intervenire, anche a tutela dell’attività dei pescatori. È necessario valorizzare alcuni tratti sottoposti a vincolo, come l’area “Italia 90”. I servizi essenziali vanno assolutamente potenziati, è assurdo accogliere i turisti su un molo fatiscente». Accuse subito rintuzzate da Pasquale Capuano, il quale ha così risposto: «L’amministrazione ha realizzato diverse strutture e servizi a favore dei pescatori, col banco del pescato e i frigoriferi, con annessi box. Per le cose non realizzate, Stani sa di avere tra le proprie file i responsabili. Per potenziare la ricettività del porto si può pensare a un nuovo vettore verso Baia o Pozzuoli, e con piccole imbarcazioni che si dirigono verso le nostre spiagge». A sparare su entrambi, maggioranza e opposizione, è stato ancora Vito Iacono: «Maggioranza e opposizione non hanno spiegato perché hanno fallito ogni occasione di rilancio del porto e di maggiore occupazione e ricchezza per il paese. Il modello di gestione del porto messo fin qui in campo è stato del tutto fallimentare. Come ho già spiegato varie volte, il Green Flash può diventare il vero emblema del rilancio del porto: vogliamo impiantarvi il nautico e un’Authority per governare l’area portuale».

PANZA

Da sempre decisiva nei confronti elettorali, la frazione di Panza è stata oggetto di una specifica domanda posta dai moderatori ai candidati. Secondo Pasquale Capuano, «negli ultimi anni il territorio di Panza è stato oggetto di manutenzione delle strade, ancora in buono stato. E comunque non definirei Panza come “periferia”, ma come un centro autonomo dal punto di vista della vita quotidiana». Capuano ha poi citato gli interventi relativi al potenziamento dei parcheggi e agli spogliatoi del campo sportivo, alle 22 nuove aule scolastiche del Nautico che saranno allocate nella importante frazione, ai parchi giochi per bambini.

Vito Iacono si è invece scagliato sui numerosi progetti concepiti per Panza ma ancora non realizzati: «È evidente – ha dichiarato – che le attenzioni verso Panza sono strumentali, dopo che maggioranza e opposizione si sono sempre disinteressate della frazione».

Invece Stani Verde ha rivendicato il proprio impegno anche dai banchi d’opposizione: «Per dieci anni mi sono sempre battuto per dare voce alle periferie dimenticate, come Monterone. Da Panza a Sorgeto le strade sono completamente abbandonate, eppure a Panza c’è un immenso patrimonio di ricchezze ancora da valorizzare».

SERVIZI PER I CITTADINI

L’argomento finale era quello relativo ai servizi alla cittadinanza. Vito Iacono ha denunciato la totale mancanza di messa in sicurezza per le scuole e il fatto che nessun miglioramento delle infrastrutture sportive sia mai stato apportato: «Noi pensiamo a un welfare che funzioni realmente, per bambini, anziani, disabili e crediamo che ci siano le risorse per dare risposte concrete ai cittadini. La povertà non si vince con la carità, ma con l’emancipazione, con le opportunità, e ad esempio la mensa comunale è un’opportunità». Secondo Stani Verde è necessario informare la gente, che spesso non sa di avere diritti e possibilità di essere aiutati: «Dobbiamo poi mettere in campo azioni concrete contro la piaga gravissima della ludopatia, e a favore delle famiglie che hanno soggetti con disagi psicologici». Per Pasquale Capuano, già adesso l’ufficio di Piano di Forio agisce in maniera attiva e con decisione a favore delle situazioni di disagio personale e familiare, e in prospettiva esistono progetti di potenziamento di tale azione.