Verde cambia il fabbisogno di Forio: arrivano 2 D e 3 C nel 2024. Ma c’è il parere negativo di Rando e Revisori

Nonostante il parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti e dell’ufficio ragioneria del comune di Forio, Stani Verde ha cambiato il fabbisogno approvato a maggio. Un cambio che permetterà al comune di Forio assumere, per l’anno 2024, 2 istruttori amministrativi a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 90, un istruttore C, tramite concorso pubblico e ai sensi dell’articolo 110 sia un Istruttore direttivo D, amministrativo/contabile che uno tecnico. Previsione confermata anche per il 2025 ma senza la procedura concorsuale che sarà esperita nel 2024. È scontato, inoltre, che sono previste le assunzioni dei vigili stagionali come già avviene da anni.

A tal proposito, il parere del responsabile finanziario risulta essere negativo. Ovvero: “Per quanto di competenza si esprime il seguente parere. Preso atto della proposta di approvazione del PIAO ricevuta in data 29.12.2023, e preso atto del parere del Collegio dei Revisori dei Conti alla sottosezione 3.3 relativa alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, lo scrivente ritiene di poter esprimere parere tecnico positivo solo su tutte le altre sezioni del PIAO e conformarsi al parere del Collegio sulla sottosezione 3.3. relativa alla Programmazione del Fabbisogno, esprimendo su tale atto parere positivo per gli art. 90, per la stabilizzazione e per il concorso pubblico, che però a parere dello scrivente deve essere di pari profilo della stabilizzazione, ed esprimendo parere negativo per le previsioni degli artt. 110 del Tuel, per le stesse motivazioni richiamate dal Collegio dei Revisori.”

Un parere negativo, questo, che fa il paio con le dimissioni di Rando. In pratica, Rando aveva dato parere negativo all’assunzione del suo potenziale sostituto, così come lo ha stesso ha reso noto nella sua lettera di dimissioni.

E, a tal proposito, il Collegio dei Revisori si era espresso negativamente rispetto alla previsione assunzionale ai sensi dell’art 110 con queste parole: “considerato che la proposta di delibera indicata in oggetto alla voce” Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile” art. 110 Tuel non riporta se riferita al comma 1 e/o comma 2 e le conseguenti motivazioni; che Corte dei Conti in numerose occasioni si è espressa in maniera non favorevole alle succitate ipotesi, non ultima Sez. giurisdizionale Regione Sicilia Sent. N.115/2022; richiamata ancora la delibera n. 68/2017 Corte dei Conti della Campania con la quale si precisa che l’atto di programmazione deve intervenire non oltre l’adozione del DUP e della nota di aggiornamento dello stesso; il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole relativamente alle unità previste per l’art.90 D.Lgs 267/00, per l’unità da stabilizzare e per l’unità da concorso pubblico; parere non favorevole relativamente all’unità richiamata art.110 Tuel”