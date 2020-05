Vento ed incuria. Cade lampione a Lacco Ameno

In assenza di interventi, senza manutenzione nè cura amministrativa anche gli arredi urbani cadono a pezzi all’ombra del Fungo. Stesso muto della litoranea, setto lampione abbattuto dal vento. Cosi si è sfiorato il dramma con la caduta di un lampione della pubblica illuminazione in Corso Angelo Rizzoli, fortunatamente senza conseguenze. Completamente consumato alla base dalla salsedine e gli elementi atmosferici. Il punto luce era installato sul muro laterale a confine con la spiaggia del Fungo ed è venuto giù sulla strada mentre era ancora in corrente. Non è la prima volta che si registrano incidenti del genere. oggi più che mai appare opportuno rivedere le installazioni.