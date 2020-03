Venerdì alle 19, consiglio comunale. Ottorino Mattera: Costretto dal sindaco

Sconfitta politica. Per Enzo, si doveva parlare solo di nomine politiche. Ma si parlerà anche di cittadini, imprese e coronavirus grazie alla minoranza. Al sindaco interessava solo accontentarne i suoi consiglieri comunali per gli appalti di Piazza degli Eroi

Nel rimarcare la piena fondatezza dei contenuti di cui alla nota n.ro 9409 a firma dello scrivente, e allo scopo di ottemperare ai doveri d’ufficio che mi competono ai sensi dell’art. 38, comma 4 del “Regolamento per la convocazione – Le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale”, si avvisano i signori Consiglieri Comunali in indirizzo che il consiglio comunale è convocato presso la sala consiliare “Agostino Mattera Iacono della Residenza Municipale in Via Jasolino n. 1 con adunanza d’urgenza in convocazione unica per la data del 13 marzo 2020 alle ore 19.00”.

E’ questo il cuore della convocazione firmata dal presidente Ottorino Mattera dopo la richiesta del sindaco di Ischia che si era opposto alla sospensione della convocazione e che, sul piano politico, aveva minacciato il presidente del civico consesso di sfiduciarlo.

Una crisi politica grave che solo il buon senso di Ottorino Mattera ha fatto superare, per ora. Un buon senso politico di chi non è alle prese della “fobia” da clientela politica come il sindaco e che, per questa diversità di vedute ha dovuto prendere le distanze dal modo di fare politico di Enzo Ferrandino.

La nota del sindaco, infatti, era un vero e proprio atto di guerra politica ”All’uopo occorre rilevare che la sospensione risulta disposta senza alcun confronto con l’Amministrazione, per iniziativa esclusiva del Presidente, che si assume la responsabilità della determinazione assunta. Si confida nella massima collaborazione, nel rispetto delle previsioni di legge e Regolamento sottolineando fin d’ora i profili di responsabilità tenuto conto della circostanza che la richiesta risulta suffragata dal consenso di tutti i consiglieri e dei capigruppo di maggioranza”.

Ma la sconfitta politica di Enzo Ferrandino sta nell’ordine del giorno della prossima seduta.

Il sindaco, infatti, voleva parlare solo di nomine politiche e di “fatti” che servono alla sua parte politica, invece, si parlerà anche di cittadini, di imprese, di iniziative da prendere per gli stagionali.

I punti all’ordine del giorno sono: Presa d’atto dell’esito del procedimento di estrazione della banca dati Revisori Ufficio Territoriale di Governo di Napoli dei due Revisori estratti in data 13.02.2020 per il Comune di Ischia e nomina del Presidente del Collegio ai sensi dell’art. 57 ter del D.L. 124/2019. Adempimenti; Delibera di indirizzo per i primi interventi a favore per le categorie colpite dall’emergenza COVID-19; Voti al Governo cd al Ministro del Lavoro per l’emanazione urgente di provvedimenti a favore dei lavoratori stagionali; Proposta al Sindaco di emanazione Ordinanza Sindacale.

Inoltre, “a garanzia della salute dei presenti, sottolinea la necessità di operare la sanificazione degli ambienti in tempo utile, come già disposto con la nota sopra richiamata, nel contempo dispone che la seduta avvenga senza presenza di pubblico”.