Venerdì a Punta Gallotta per ricordare 3 “grandi” di Forio

Nell’ambito del programma per festeggiamenti del Santissimo Nome di Maria, venerdì 9 settembre 2022 in località Santa Maria al Monte a Forio, per iniziativa di alcuni amici, si terrà una piccola, ma significativa commemorazione in ricordo degli indimenticabili don Pasquale Sferratore, Bartiluccio Regine (alias “Zamberletti”), Giuseppe Impagliazzo (“Pumpette”) e Luigi Luongo (Bijou).

Alle ore 16,30 a “Punta Gallotta” inaugurazione delle artistiche ceramiche commemorative e alle 17,00, presso la Chiesa, Santa Messa in suffragio di tutti coloro che nel corso degli anni si sono impegnati per organizzare la festa del 12 settembre. A seguire, sul sagrato, un momento di allegria e di amicizia, accompagnato da prodotti tipici e innaffiato da ottimo vino del posto. La cittadinanza è invitata a partecipare.