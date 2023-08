Venerdì 25 agosto Nello Daniele in concerto a Casamicciola

Venerdì sera tappa ischitana per l’Acqua Salata Tour di Nello Daniele che si esibirà, alle ore 21,30, in piazza Marina a Casamicciola in formazione trio acustico .

“Acqua salata” è il titolo dell’ultimo di una serie di brani che compongono un progetto esclusivamente acustico, scritto e cantato dall’artista e accompagnato unicamente dal suono delle chitarre: una raccolta ed una sintesi di atmosfere e colori di Napoli, frutto di uno studio emozionale lungo otto anni.

Nello è cantautore, chitarrista oltre che compositore e scrittore di brani musicali, ma è anche un fratello d’arte, di Pino Daniele, che ha scritto la storia della musica italiana dai lontani anni ’70 e sino al 2015.

Da allora Nello Daniele oltre a proseguire la sua carriera di cantautore sui palchi di tutta Italia continua a far cantare Pino interpretando le canzoni del fratello con cui ha anche duettato in importantissimi concerti.

La sua voce, che il DNA rende praticamente ed inesorabilmente identica a quella di Pino, mette la pelle d’oca a chi lo ascolta nell’interpretazione di “Napul’è”, “Je so’ pazzo” e “Quanno chiove”.

Il concerto che Daniele terrà venerdì prossimo avrà una forte valenza simbolica: Casamicciola per Pino, negli anni della gioventù, ha praticamente rappresentato la sua seconda casa visto che d’estate ci trascorreva lunghi periodi di vacanza insieme alle zie Bianca e Lia.

E nelle ore in cui non andava al mare dal centro del paese raggiungeva a piedi il belvedere del “Paradisiello” dove suonava per ore ed ore in uno scenario d’incanto da cui poteva osservare, e quasi toccare con mano, il porto di Casamicciola, il Golfo di Napoli ed il Vesuvio. “Era talmente legato all’isola d’Ischia – scrive tra l’altro Alessandro Daniele nel libro dedicato al papà – che negli ultimi anni voleva organizzare a Ischia un grande Festival internazionale di musica, gemellato con l’isola di Cuba.”

Durante la serata a Casamicciola, che vedrà la presenza sul palco come special guest di Tony Cercola (il primo percussionista di Pino Daniele), l’amministrazione comunale annuncerà anche l’avvio dell’iter burocratico per intestare il belvedere del “Paradisiello” al cantautore napoletano, un sentito omaggio che la cittadina termale vuole rendere ad uno dei più grandi artisti italiani moderni.

Per la bravura di Nello ed il ricordo indelebile che il fratello Pino ha lasciato sulla nostra isola, quello di venerdì sera a Casamicciola sarà un appuntamento di grande musica e di grandi emozioni grazie anche alle tante sorprese che ci saranno nel corso della serata