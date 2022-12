Vende i botti senza le autorizzazioni, beccato dalla Finanza a Fiaiano

Con l’approssimarsi del Capodanno purtroppo si registra l’ormai consueto fenomeno della vendita di “botti” illegali. Fuochi pirotecnici pericolosi, di cui è appunto vietata la vendita. Ma si sa che c’è sempre chi ritiene di poter aggirare la legge e farla franca, vendendo questi ordigni micidiali ad acquirenti desiderosi di festeggiare l’arrivo del nuovo anno sparando di tutto e di più. Senza preoccuparsi del rischio concreto di potersi ferire anche gravemente, come purtroppo raccontano le cronache ogni Capodanno.

Le forze dell’ordine, ed in particolare la Guardia di Finanza della Compagnia di Ischia, però in questo periodo sono in allerta e i Comandi predispongono attività di controllo straordinarie tese a stroncare questo commercio illegale e a tutelare nel contempo l’incolumità pubblica.

Controlli che hanno consentito ai finanzieri della Tenenza di Ischia di individuare a Barano un esercizio commerciale dedito alla vendita di “botti” pirotecnici sprovvisto delle necessarie autorizzazioni. All’interno di questo negozio le fiamme gialle hanno scoperto e sequestrato un vero “tesoro”: ben 197 articoli pirotecnici pericolosi dal contenuto esplosivo netto per oltre un chilo e mezzo, in palese violazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Il negoziante era ovviamente ben consapevole di stare violando la legge, tanto che il consistente carico di “botti” è stato rinvenuto in gran parte abilmente occultato, nella speranza di sfuggire ai controlli. Una precauzione che non è servita… Merce evidentemente destinata a clienti “fidati” che l’avrebbero poi utilizzata a loro rischio e pericolo nella notte di San Silvestro.

I finanzieri hanno segnalato il responsabile all’autorità giudiziaria per il reato di commercio abusivo di materiali esplodenti e per violazione dell’art. 47 del Testo Unico di leggi in materia di pubblica sicurezza in quanto sprovvisto delle necessarie autorizzazioni prefettizie per la vendita della merce sequestrata.

Una operazione che come detto si inquadra nell’ambito del dispositivo di prevenzione del commercio illecito di prodotti pericolosi, predisposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli. Una intensa attività di lotta ai trasgressori che vede impegnati anche gli uomini della Tenenza di Ischia, come conferma il sequestro operato a Barano.