Velotti e Serrano sigillano la terza posizione e aprono al sogno della Serie D

SESSANA – REAL FORIO 1-2

Eccellenza | Girone A | 34a Giornata

Cercato, ambito e voluto, con tutte le forze. Missione completata: dopo aver raggiunto lo storico traguardo dei playoff, il Real Forio si assicura l’ultimo obiettivo. Il primo turno dello spareggio si giocherà al Calise: la squadra di Carlo Sanchez batte la Sessana a domicilio, taglia quota 72 punti in classifica e chiude la sua regular season al terzo posto, alle spalle della Real Normanna. Sarà sfida contro il Gladiator sull’isola, i turchi si regalano l’opportunità di disputare questo scontro diretto davanti al proprio pubblico.

I colpi di testa vincenti di Velotti e Serrano decidono la sfida finale del Girone A di Eccellenza: i biancoverdi mettono in cassaforte la ventunesima vittoria e il trentesimo risultato utile in campionato. Numeri straordinari per il club caro al presidente Amato, che si gode una settimana ancora meravigliosa. Pochi dubbi di formazione per il tecnico che si affida a Di Costanzo e Velotti davanti a Mazzella, con Aniceto e Pistola larghi sulle corsie.

A centrocampo si rivedono Sogliuzzo e Arcamone dal primo minuto, Iaccarino e Di Lorenzo completano la mediana. In attacco spazio alla coppia Acosta-Serrano. Le due compagini si studiano nelle fasi iniziali della gara, gli ospiti provano a prendere il comando del gioco mentre i padroni di casa aspettano il momento giusto per colpire.

Alla prima e vera occasione, il Real Forio passa in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto splendidamente da Di Lorenzo, Velotti prende il tempo a tutti e insacca, sbloccando il risultato. Gli isolani non si accontentano della rete e vanno alla ricerca del raddoppio, al 18’ Acosta controlla e calcia ma non impegna Scolavino. Passano pochi secondi e l’attaccante addomestica un cross dalla destra, poi in girata conclude e trova ancora i guantoni dell’estremo difensore. Soltanto alla mezz’ora la Sessana si vede dalle parti di Mazzella con un tentativo di Pisani che va debolmente a lato.

Al 38’ trama in velocità del Real Forio: Acosta, con il destro, tira da fuori e mette alto. Sul ribaltamento di fronte invece Di Costanzo deve fare gli straordinari su Signorelli, deviando il destro in angolo. Allo scadere della prima frazione Panaro approfitta della disattenzione degli avversari su una palla inattiva e fulmina Mazzella con un colpo di testa vincente. L’ultima emozione, che anticipa l’intervallo, è targata Serrano con una rovesciata che si spegne sul fondo. La ripresa si apre con la formazione allenata da De Stefano che si rende pericolosa: al 52’ Signorelli chiama in causa Mazzella, che respinge corto; D’Abronzo si avventa sulla sfera e mette in porta, ma l’arbitro grazia il team isolano segnalando una posizione irregolare.

La reazione biancoverde è affidata ad un’incornata di Acosta che impatta malissimo sulla sventagliata di Pistola e spreca una buona occasione. A metà secondo tempo tentativo aereo anche da parte di Di Costanzo, ma Scolavino non si fa beffare. L’ingresso di Pelliccia restituisce maggiore imprevedibilità al Real Forio e il trequartista mette in difficoltà la retroguardia della Sessana al 68’. Ad un quarto d’ora dalla fine proprio Pelliccia si inserisce bene, ma non riesce a deviare in maniera ottimale e la sfera finisce in zona Scolavino, che neutralizza centralmente.

Nelle battute finali ci prova pure Cittadini, dopo una sponda: il suo tiro non crea problemi al portiere locale. In pieno recupero i turchi rischiano sul contropiede dei padroni di casa, ma Mazzella ipnotizza De Stefano e salva i suoi compagni. All’ultima azione della gara, ancora da calcio d’angolo, il Real Forio non perdona e raddoppia: ci pensa Serrano a consegnare tre punti decisivi che valgono il terzo posto in classifica.

Mazzata a fine gara per Sanchez che perde Velotti in vista del playoff: il centrale viene espulso dal signor Vitale di Nola. Si chiude così il campionato della squadra biancoverde che esulta in trasferta, consolida il terzo gradino del podio e giocherà il primo turno dello spareggio in casa.

IL TABELLINO

Sessana: Scolavino, Pollio, Panaro, D’Abronzo, Esposito V., Viglietti, Esposito S. (75’ Borrelli), Palumbo (79’ De Stefano), Pisani V. (69’ Pisani), Cigliano (75’ Severino), Signorelli. A disp.: Marra, Verde, Ruggiero, Brasiello, Simonetti. All.: De Stefano

Real Forio 2014: Mazzella, Arcamone (52’ Cittadini), Serrano, Sogliuzzo (52’ Arrulo), Pistola (76’ Ballirano), Velotti, Iaccarino, Aniceto (82’ Delgado), Di Lorenzo (62’ Pelliccia), Di Costanzo, Acosta. A disp.: Santaniello, Iacono, Peluso, Cabrera. All.: Sanchez

Arbitro: Mattia Noè Vitale di Nola

Assistenti: Russo ed Oliviero

Marcatori: 14’ Velotti (RF), 45’ Panaro (S), 95’ (RF)

Ammoniti: Palumbo, Cigliano (SE), Sogliuzzo, Pelliccia, Arrulo, Serrano (RF)

Espulsi: Velotti (RF) e Sullo dalla panchina (S)

Angoli: 4 – 7