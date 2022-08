Velocità, musica e suolo pubblico: il pressing della polizia locale di Ischia

Con l’inizio del mese di Agosto, tenuto conto dell’aumento delle presenze di turisti sul territorio isolano, gli uomini della Polizia Municipale del Comune di Ischia coordinati dal S.Ten Dott.ssa Chiara Romano hanno ulteriormente intensificato i controlli ponendo in essere una serie di attività volte a garantire la sicurezza e la vivibilità del territorio per cittadini e turisti. In particolare è stata posta attenzione sulle strade del centro cittadino e sulla S.S. 270 spesso in passato teatro di sinistri mortali.

Le attività di controllo sono state svolte sia da personale in borghese con veicoli civetta, sia da personale munito di strumentazione elettronica tipo AUTOVELOX ed hanno portato alla contestazione di 23 violazioni per divieto di sorpasso, 12 violazioni per superamento del limite di velocità; 8 automobilisti sono stati sanzionati perché facevano uso di telefonini mentre erano alla guida, 4 violazioni sono state elevate per mancata revisione periodica dei veicoli e 4 perché non veniva rispettato il divieto di sbarco e circolazione sull’isola.

Inoltre nell’ambito delle verifiche sui locali notturni sono state controllate 18 attività ed elevati 4 verbali ad esercenti per non rispetto delle prescrizioni delle concessioni di suolo pubblico ed uno di essi perché risultava del tutto sprovvisto della suddetta autorizzazione. Sempre nell’ambito del controllo sulla movida notturna venivano sanzionati tre gestori per non ottemperanza all’ordinanza sindacale n.133/22 che disciplina l’emissione della musica.