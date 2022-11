Vela, Ettorre “Un anno speciale che ci proietta nel futuro”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ stato un grande anno, con tantissime emozioni e tanti buoni risultati. Dopo le soddisfazioni alle Olimpiadi di Tokyo sono arrivati anche i due campionati del mondo con il Nacra 17 e con l’iQFOiL di Marta Maggetti qualche settimana fa. Un anno speciale, magico, che ci proietta nel futuro”. Così il presidente della Federvela Francesco Ettorre, nel corso di un’intervista all’Italpress, disegna l’anno che sta per concludersi per il movimento che guida dal 2016. La vela italiana si prepara al 2023, anno che precede le Olimpiadi di Parigi dove molti azzurri cercheranno di esserci passando dalle qualificazioni. “L’anno preolimpico è quello più importante, strategico, che permette poi di raccogliere i frutti sperati l’anno successivo. Noi avremo il primo turno delle qualifiche olimpiche in Olanda nel prossimo luglio, l’obiettivo è la conferma di tutti coloro che sono riusciti a qualificarsi per Tokyo e lavorare bene su quelli che non sono riusciti a farlo. Considerando anche le nuove classi, i risultati fin qui conseguiti ci lasciano ben sperare”.

Il prossimo 15 gennaio partirà da Alicante la 50^ Ocean Race, che attraccherà con l’ultima tappa, sei mesi dopo, a Genova. La Fiv è molto impegnata anche in quest’ottica. “E’ un grande evento della vela mondiale, il gran finale a Genova rappresenta una grande emozione per il quale ringrazio tutto il comparto politico, a partire dalla Regione, il sindaco di Genova, che hanno lavorato con una voglia di portare questo grande evento in Italia per regalarlo a tutti gli sportivi”. Intanto, in Italia c’è un nuovo ministro per lo sport. “Era assolutamente importante tornare ad avere un ministero. Andrea Abodi è una persona esperta, che conosce molto bene il mondo sportivo. Credo che le prime uscite evidenzino una visione ben chiara di quello che vuole fare ed è giusto in questo momento dargli il massimo supporto”.

