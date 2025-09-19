VELA Cup Procida 2025. Il gran finale della stagione velica nel cuore del Golfo di Napoli

A una settimana dal via, Procida si prepara a diventare nuovamente il palcoscenico dell’evento che conclude simbolicamente l’estate dei velisti italiani: la VELA Cup Procida 2025, in programma dal 26 al 28 settembre. Una manifestazione che, anno dopo anno, si è consolidata come una vera festa del mare, capace di coniugare sport, passione, turismo nautico e convivialità.

Il tutto in un contesto – quello dell’isola di Procida e del suo Marina – che rappresenta una delle mete più autentiche e affascinanti del Mediterraneo.

La regata/veleggiata clou si svolgerà sabato 27 settembre, ma l’intero weekend sarà ricco di eventi e momenti di aggregazione. Come sempre, il format della VELA Cup è pensato per essere inclusivo, accessibile e divertente, aperto a ogni tipo di imbarcazione, senza barriere burocratiche come certificati di stazza o tesseramenti obbligatori. Un’impostazione che ha fatto la fortuna di questo circuito, attirando negli anni centinaia di barche di ogni tipo, dai racer più tirati alle barche da crociera, passando per derive e scafi classici.

Quest’anno le premesse sono più che promettenti: tante le barche già iscritte, una cifra destinata con ogni probabilità a superare le 70 unità registrate nella passata edizione. Un risultato significativo, che testimonia la crescente popolarità dell’evento e la capacità del format di attrarre equipaggi non solo dal Golfo di Napoli, ma anche da altre regioni italiane.

Uno dei punti di forza della VELA Cup Procida è senz’altro la location: il Marina di Procida, struttura moderna e ben attrezzata, che quest’anno celebra il suo ventesimo anniversario. Per l’occasione, il marina offrirà ormeggio gratuito per le notti di venerdì 26 e sabato 27 settembre a tutte le barche partecipanti, con ulteriori agevolazioni per chi decide di fermarsi più a lungo. Una scelta che non solo conferma lo spirito ospitale dell’organizzazione, ma rafforza anche il legame tra la manifestazione e il territorio.

L’impostazione logistica è semplice ma efficace: le barche che arrivano da fuori area potranno raggiungere Procida durante tutta la giornata di venerdì, in modo da avere il tempo di sistemarsi comodamente prima del weekend. Per chi arriva in anticipo, il marina sarà comunque operativo e pronto ad accogliere gli equipaggi.

Il cuore pulsante dell’evento sarà, come sempre, la regata/veleggiata di sabato. Il percorso – che verrà definito in base alle condizioni meteo – sarà disegnato per valorizzare la bellezza del Golfo di Napoli e per offrire una navigazione appagante a tutti i partecipanti, indipendentemente dal livello tecnico o dalla tipologia di barca.

Le modalità di partecipazione sono due:

• Cruising Boat: categoria pensata per equipaggi familiari o di amici, che navigano con randa e fiocco, senza vele di prua “tecniche”. Una formula rilassata, perfetta per chi vuole vivere l’esperienza della regata senza stress e con spirito di condivisione.

• Sport Boat: per gli equipaggi più competitivi, che vogliono sfruttare tutto il potenziale della propria barca, inclusi spinnaker, gennaker e Code 0. In questa categoria si respira aria di sfida – ma sempre con il sorriso sulle labbra.

La assenza di burocrazia, unita alla semplicità delle regole e alla predisposizione a “far divertire tutti”, rende la VELA Cup un format unico nel panorama italiano. Non è un caso se, come recita lo slogan ufficioso dell’evento, “alla VELA Cup vincono quasi tutti”: numerosi premi, assegnati non solo in base al tempo ma anche per simpatia, originalità o spirito sportivo, contribuiscono a creare un’atmosfera distesa e festosa.

Dopo la regata del sabato mattina, gli equipaggi saranno accolti nel pomeriggio negli spazi del marina per un’apericena collettiva. A seguire, la cerimonia di premiazione – sempre molto partecipata – e quindi via alla grande festa con musica dal vivo fino a mezzanotte: un modo perfetto per celebrare insieme la fine della stagione velica, in un clima di amicizia e passione condivisa.

La domenica mattina, infine, ci sarà spazio per un’ultima colazione offerta a tutti gli equipaggi, momento ideale per salutarsi prima di salpare e fare rotta verso casa. Un dettaglio non secondario, che conferma la cura dell’organizzazione anche nei momenti più semplici, e che contribuisce a lasciare un ricordo positivo e duraturo in chi partecipa.

La speranza è che l’evento continui a crescere non solo nei numeri, ma anche nell’impatto culturale e turistico, contribuendo a diffondere una cultura della vela fatta di rispetto per il mare, passione autentica e spirito comunitario. La rotta è quella giusta.

VELA Cup Procida 2025 è molto più di una regata: è una festa del mare, della vela e dell’amicizia. Una tradizione che si rinnova, con lo sguardo rivolto al futuro.