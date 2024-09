Vela Cip 2024 fa tappa a Procida. Il Marina di Procida diventa un villaggio regate. Prossima tappa in Sicilia a Capo D’Orlando

Il Marina di Procida è pronto a trasformarsi in un vivace Villaggio Regate, accogliendo appassionati di mare e sport per l’atteso evento di fine stagione dedicato allo sport e alla cultura marinaresca. Tra regate a vela, raduni a motore, presentazioni di libri e dibattiti a tema nautico e tanto divertimento. L’appuntamento di Procida fa parte del circuito VELA Cup, organizzato dal Giornale della Vela, che ogni anno porta in acqua centinaia di barche. La formula è sempre la stessa: una competizione velica tra barche di ogni dimensione e foggia, senza limitazioni d’età, senza burocrazia né complicazioni tecniche, con classifiche stilate in base alla lunghezza. Procida è il penultimo appuntamento della VELA Cup 2024, dopo le tappe di Chiavari, Costa degli Etruschi, Brindisi, Cala dei Sardi in Costa Smeralda, prima di chiudere con Capo d’Orlando, in Sicilia, il 7-8 ottobre.

Programma e Festeggiamenti

L’apertura ufficiale è fissata per le ore 15:00 di venerdì 27 settembre. A seguire, alle 18:30, un cocktail di benvenuto per armatori ed equipaggi con spritz e il caratteristico “cuoppo” di alici fritte. Cena libera nei ristoranti convenzionati che espongono la locandina “Vela Cup Menu”: le specialità di Procida a un prezzo speciale.

Sabato 28 Settembre: la Regata

Sabato sarà il giorno centrale dell’evento. La giornata inizierà alle 9:30 con il briefing per gli skipper, seguito dalla partenza della regata, della veleggiata e del raduno delle barche classiche a motore, prevista per le ore 11:00. Il percorso comprende il giro dell’isola di Procida in senso orario, con un eventuale secondo giro in senso antiorario per le classi più veloci.

Le Classi Ammesse

Alla Procida Vela Cup possono partecipare imbarcazioni di lunghezza compresa tra 6 e 19 metri, suddivise in due macrocategorie:

SPORT BOAT: Libero utilizzo di vele di prua non inferite (spinnaker o gennaker)

– CRUISING BOAT. Solo vele bianche (randa, genoa o fiocco)

Le imbarcazioni d’epoca e classiche avranno una classe dedicata. Il Comitato Organizzatore provvederà a suddividere le iscrizioni in gruppi omogenei per garantire una competizione equilibrata.

I protagonisti

Tra gli iscritti in classe Regata Cavallo Pazzo II l’X35 dell’Armatore Enrico Danielli portacolori del Circeo Yacht Vela Club, protagonisti della 38^ Cento miglia del Medio Tirreno e del Campionato Italiano Assoluto Altura 2023 e secondi classificati ORC al Campionato Nazionale del Tirreno 2024. Il Niente malesailing team, First 40 di Giuseppe Osci e Riccardo Calcagni (LNI Pozzuoli), con all’attivo tante miglia e partecipazioni a regate d’altura e offshore; tra le vittorie, tra le tante, vincitori del 53° Campionato invernale di Napoli, del Trofeo Vesuvio Race Orc Overall e vincitori del Trofeo Martinelli 2023.

In classe Grancrociera Sly Fox Cube, l’imbarcazione degli armatori Roberto Fotticchia e Michele Gagliardi (Reale Yacht Club Canottieri Savoia) che ha vinto il Campionato Invernale di Vela d’altura del golfo di Napoli per due edizioni di seguito nella classe Grancrociera. Presenti anche le Vele d’epoca in cui spicca l’equipaggio del Don Quijiotedell’ armatore Lodovico Visone, portacolori del Reale Yacht Club Canottieri Savoia. Sul podio della XIX Copa del Rey delle barche d’epoca, la “Vela ClasicaMenorca”, aggiudicandosi il terzo posto in categoria “Classic”: tra le più prestigiose regate d’epoca del Mediterraneo dove si concentra la maggior parte della flotta internazionale.

Un Percorso Suggestivo

Il percorso si sviluppa interamente all’interno dell’Area Marina Protetta del Regno di Nettuno, offrendo uno scenario di rara bellezza, in cui sarà fondamentale seguire attentamente le Istruzioni di Regata per evitare sanzioni. Partenza alle 11.00 dal Porto di Procida poi rotta verso Terra Murata, Marina Corricella, Chiaia, Punta Solchiaro, Marina Chiaiolella, Vivara, verso il ritorno al Porto. L’arrivo è previsto entro le ore 16:00, con la premiazione programmata per le 18:00, seguita dalla festa della Regata Solidale.

La Regata Solidale

Grazie a un’iniziativa promossa da Blue Dream Charter, anche chi non possiede un’imbarcazione potrà partecipare all’evento. Il founder Antonio Scotto di Perta da anni organizza una regata solidale per sostenere i progetti di perforazione dei pozzi in Uganda, che quest’anno farà parte della Procida Vela Cup. Con un piccolo contributo a favore dell’ONG Africa Mission – Cooperazione e Sviluppo sarà possibile imbarcarsi, anche per tutto il weekend, trasformando così la passione per la vela in un gesto concreto di solidarietà.