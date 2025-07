«Veicolo incustodito», sospesa la licenza al tassista. Fioccano i provvedimenti della “guerra” di Giosi

Fioccano le ordinanze di sospensione delle licenze taxi a Casamicciola Terme, in quella che è la nuova “guerra” dichiarata da Giosi Ferrandino.

E uno di questi provvedimenti riguarda l’accusa di aver lasciato incustodito il veicolo. Un episodio da noi già riferito e che ha coinvolto anche altri tassisti che si erano allontanati dai loro mezzi parcheggiati sotto il sole per potersi riparare all’ombra.

L’ordinanza a firma del responsabile dell’Area VII – Manutentiva – Patrimonio – Demanio ing. Gaetano Grasso è stata adottata a chiusura del procedimento amministrativo aperto ai sensi del “Regolamento comunale del servizio di trasporto non di linea”.

Il rup richiama il verbale di constatazione del 18 maggio scorso della Polizia Municipale di Casamicciola Terme, con il quale, si comunicava che il titolare della licenza taxi «non rispettava le norme in vigore stabilite dall’art. 33 c. 2 l. o del Reg. Comunale approvato con Delibera C.C. n. 28/24 in quanto lasciava il proprio veicolo incustodito sullo stazionamento».

Dopo la comunicazione di avvio del procedimento l’11 giugno «volto a definire il provvedimento da adottare alla luce degli elementi sopra riportati», Grasso rileva che «sono decorsi i termini per la presentazione di memorie scritte/e o documenti pertinenti ai fini della valutazione dell’istruttoria».

Il 27 giugno è stata trasmessa al Comune una nota del legale del tassista che «presentava memorie scritte nei termini così come indicato nella comunicazione di avvio al procedimento amministrativo, nella quale pur facendo riferimento ad un ricorso presentato al Prefetto di Napoli, agli atti dell’Ufficio non risulta nessuna documentazione protocollata in merito».

Grasso conclude che l’interessato «non ha presentato argomentazioni tali da giustificare la non applicazione della sanzione prevista dall’art.38 comma 2 lettera b) del Regolamento Comunale del servizio di trasporto pubblico non di linea, consistente nella sospensione della licenza taxi per giorni 10 trattandosi di prima violazione». In sostanza le memorie difensive sarebbero inutili in assenza dell’allegazione del ricorso al prefetto.

E’ dunque scattata la sospensione per dieci giorni, con obbligo di consegnare la licenza al Comune presso l’Ufficio SUAP entro 24 ore dal giorno della notifica.

La seconda ordinanza di sospensione, sempre per dieci giorni, è riferita invece ad altra violazione. L’ing. Grasso richiama in questo caso il verbale della Polizia Municipale del 25 aprile, con il quale «veniva accertato che non teneva a bordo del mezzo copia del regolamento comunale approvato con Delibera C.C. n. 28 del 02/09/24 violando art. 33 c. 1 l. z dello stesso».

Avviato anche questo procedimento con relativa comunicazione sempre dell’11 giugno, Grasso attesta «che sono decorsi i termini per la presentazione di memorie scritte/e o documenti pertinenti ai fini della valutazione dell’istruttoria» e che «non sono pervenute memorie scritte entro i termini previsti ed indicati nella comunicazione di avvio al procedimento amministrativo».

La sanzione comminata come detto è sempre la sospensione per dieci giorni «trattandosi di seconda violazione», con obbligo di consegna della licenza entro 24 ore dalla notifica.

Il “fronte” taxi sta per incendiarsi in questa calda estate casamicciolese e la categoria dovrà fare i conti con il “nuovo corso” voluto dal sindaco.