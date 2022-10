“Vediamoci stasera al Valentino Club”: la casa delle notti ischitane. Da 45 anni

Gaetano Di Meglio | Nella vita di molti ischitani, e non solo, c’è una mattonella del Valentino. Molti di noi portiamo un ricordo legato a quelle scale. A quelle luci basse. E se quei divanetti potessero parlare, racconterebbero della vita di quasi ogni ischitano e di molti turisti.

Marcello Bondavalli ha terminato di gestire la discoteca delle discoteche. Il tempio della notte a Ischia e quella doppia scala, quella del Valentino e quella dell’ex Charly non porteranno più a quel luogo che tanto di giorno non c’è. Quel luogo magico che ha accolto generazioni di giovani in cerca di divertimento. Che ha visto crescere e diventare famosi tantissimi professionisti: barman, barwoman, dj, vocalist, pianisti e cantanti.

Dopo i fatti di questa estate (che non hanno nessun legame con questa decisione) e dopo un’attenta analisi del mercato e dopo aver attraversato il deserto della pandemia con le sue conseguenza economiche è terminato anche il rapporto tra Gianni Magno e Marcello Bondavalli. Il NOSTRO Valentino non c’è più. Il futuro di quel locale? In piazza si racconta dell’interessamento sia di Borsò sia di Cimmino, due imprenditori che potrebbero avere potenzialità e interesse a riprendere una nuova gestione ma sono solo voci. Al netto di chi, però, domani accetterà questa sfida impossibile, resta la certezza che quel Valentino è finito.

Il fenonemo Valentino

Il Valentino è stata la casa di molti. Maurizio Filisdeo, che più di tutti è il volto del Valentino e di quel tipo di divertimento (poi diventato uno modo di vivere la notte) usa due parole per commentare questa vicenda: “casa mia”. Vero.

Ma sono tanti quelli che hanno condiviso il loro legame ad un luogo storico. Ad un’icona di Ischia che come il Bar Calise, il Castello Aragonese e i parchi termali è nell’idea che molti hanno di Ischia.

Giacomo Pascale: “RINGRAZIO LA FAMIGLIA BONDAVALLI: CON LA CHIUSURA DEL VALENTINO TERMINA UN’EPOCA. Con la chiusura del Valentino non solo cala i battenti un’attività che ha letteralmente cresciuto tre generazioni, ma termina un’epoca: la famiglia Bondavalli – tra i pionieri dell’intrattenimento isolano – ha dato un forte impulso alla nostra offerta turistica, reinterpretando il concetto stesso di movida notturna. Sensibili ai temi di interesse collettivo, i Bondavalli da sempre sono attivi nella vita pubblica ischitana. Non dimenticherò mai la visione illuminata del compianto Luciano, scomparso qualche anno fa, e gli indimenticabili momenti trascorsi assieme. Una grande disponibilità, quella di Luciano, che ha sempre accomunato anche il fratello che ha preso questa decisione che mai avremmo voluto apprendere. L’auspicio è che qualche giovane imprenditore possa rinnovare la tradizione, dando un senso alla vita notturna dell’isola d’Ischia. Come cittadino, prima ancora che da Sindaco, ringrazio la famiglia Bondavalli per aver importato sull’isola il concetto stesso di by night, rimanendo sempre al passo coi tempi”.

Luigi Napolitano: “Ciao Valentino Ischia… chiude la casa di tutte le notti estive ad Ischia, l’isola non sarà più la stessa ma quello che mi hai insegnato “L’unica felicità è godersi la vita” rimarrà per sempre il motto della mia vita!”

Ivano Veccia: “Fine di un’epoca. La mia prima serata al Valentino settembre 2003, “quella sera ero emozionantissimo facevo le pizze solo a pranzo all’Apollon “finisce una favola bellissima che mi ha formato in tutto. Altro che ritiro di Federer, altro che scioglimento dei Daft. Il Valentino chiude ragazzi… quanta musica, quante amicizie, quante idee e confronti, un vulcano sempre acceso nel cuore di ischia da più di 40 anni oggi si spegne. Ho dato il massimo per quel locale orgoglioso di avervi sostenuto e collaborato per così tanti anni…”

Monica Hernandez Jr: “L’unica felicità è godersi la vita. Questo è sempre stato il motto della discoteca Valentino Ischia, siate felici, amate e godete di ogni istante, perché non sapete quale sarà l’ultimo momento in cui potrete farlo. Io l’ho fatto, inconsapevole del fatto che sarebbe stata la mia ultima sera di lavoro in questo luogo magico, insieme a colleghi che nel tempo sono diventati famiglia, e ci siamo salutati senza farlo realmente”.

Vincenzo Calise Vin Twin si trova presso Isola d’Ischia. Grazie Valentino Ischia; Grazie di tutto, Grazie per avermi fatto conoscere tante belle persone, grazie per aver reso ogni serata, ogni momento indimenticabile, ti ho amato e ti ho odiato. Ricordo ancora la mia prima serata da te, era un sogno che si avverava, resterai per sempre impresso dentro il mio cuore. Grazie per avermi fatto essere la tua voce… è stato un onore. E Grazie a voi per aver reso possibile tutto ciò! Marcello Bondavalli Luciano Bondavalli. Per sempre SOLO VAA LEEN TIII NOOOO. altre sere di questi ultimi vent’anni, per sempre”

Piero Castellaccio: “Già lo sapevo da tempo ma oggi leggerlo ovunque rende la cosa “ufficiale”, il Valentino Ischia chiude. Quanto ci siamo divertiti non lo si può nemmeno immaginare, è stato un viaggio bellissimo al quale io mi sono unito negli ultimi 10 anni, e quante volte ho ascoltato le storie di chi c’era da prima di me con occhi sognanti, come si fa con le favole che ti fanno sognare un Mondo più bello! Grazie Marcello Bondavalli, forse inconsapevolmente, mi hai sempre fatto sentire speciale. Il Valentino è stato Casa, è stato Famiglia. Oggi ognuno di noi si sentirà un po’ triste, ma ce la siamo goduta davvero”.

Francesco Mancusi: “Vediamoci stasera, al Valentino Club”. In quella “Cantina” (come la chiamava zio Maurizio Filisdeo) ci siamo divertiti, ci siamo innamorati, abbiamo riso, abbiamo vissuto serate e nottate incredibili d’inverno e d’estate. I posti con un’identità forte come il Valentino sono come le persone: lasciano un vuoto enorme quando ti rendi conto che non ci sono più. Oggi ha chiuso un pezzo di storia a mio parere molto importante non solo del by night, oggi l’isola perde un pezzo di cuore. C’è un po’ di Valentino Ischia in ognuno di noi!”

Gianni Messina: “Tanti ricordi, dispiace. È chiaro dipende anche dalla forza mista a motivazioni che dopo 50 anni di successi e impegno possono mancare-ora tocca organizzare i Nightclub in modo alternativo, decentrando l’offerta risolvendo una questione pluridecennale. Potrebbe essere la svolta economica e Imprenditoriale per un bar tra i più grandi e spaziosi d’Europa a trecento metri in linea d’aria con ampio parcheggio e in condizioni logistiche ideali… Di sicuro giovani o chi vorrà avranno ancora le discoteche e il mondo della notte.”

Pippo Giordano “Chiunque non lo abbia vissuto non capirà mai lo spirito del Valentino Ischia. C’è ne sarebbero migliaia di foto da pubblicare e tantissime le persone da ringraziare: dalla proprietà alla direzione, agli artisti ai PR e soprattutto agli amici che ne hanno permesso il successo per una vita intera….

Caterina Mazzella: “Tra i ricordi più belli della mia vita ci sono e ci saranno per sempre le serate ed i festeggiamenti degli eventi familiari più importanti al Valentino. Il Valentino ,nato da una idea geniale dei Fratelli Luciano e Marcello Bondavalli, ubicato alla fine degli anni 70 a via Ferrante D Avalos, era in primis un piano bar, molto chic ,ben frequentato ,ci passavo molte serate ed i Capodanno con Gigi ( prima da fidanzati poi da sposati) ed i tanti Amici della nostra comitiva giovanile. Poi il Valentino si trasferì alla fine del Corso Colonna, dopo la Piazzetta dei Pini, e noi proseguimmo lì le nostre serate magiche, balli infiniti al ritmo della discomusic.. successivamente scegliemmo il Valentino per i compleanni e le feste per i 18 anni delle mie figlie Maria Cristina Cesareo e Isabella Cesareo , sotto la puntuale regia dei fratelli Bondavalli, sempre disponibili a soddisfare le esigenze delle festeggiate e della pignola mamma!!! Non sono mancate le serate benefiche (i calendari dei Vienem’ nzuonno ecc) Momenti felici della vita di tanti di noi!! Poi sono cambiati i tempi e le mode e per noi over.. non è stato più tempo di discoteca per svariati motivi: temporali di costume e di età! Grazie a Luciano e Marcello Bondavalli per averci fatto riflettere ed agire, in tutti questi anni, sulla citazione di Seneca che ha accompagnato la ” filosofia” del Valentino: ” L’ unica felicità è godersi la vita”!