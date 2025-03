VBC Ischia: obiettivo playoff centrato, ora si punta alla Serie D

PRIMA CATEGORIA, PALLAVOLO – Grande soddisfazione in casa VBC Ischia per aver raggiunto i playoff del campionato di Prima Divisione. Un traguardo importante che premia l’impegno e la determinazione della squadra isolana.

«È un momento molto importante per noi – raccontano Dina, Giorgia e Rita – abbiamo lavorato tanto per arrivare fin qui e continueremo a farlo». Le atlete sono già concentrate sul prossimo appuntamento: «Domani alle 11:30 ci aspetta una partita fondamentale. Ce la metteremo tutta per andare avanti».

Il bilancio della stagione, nonostante alcune difficoltà, è positivo: «Siamo partite con uno sprint assurdo, poi abbiamo incontrato degli ostacoli. Ma grazie al coach e al sostegno tra compagne siamo riuscite a superare tutto e raggiungere l’obiettivo playoff».

E adesso si sogna in grande: «Vogliamo dare il massimo per conquistare la promozione in Serie D. Per chi verrà a sostenerci, ne varrà davvero la pena».