Vasto incendio a Ciglio, fiamme e paura tra Serrara e Martofa

Fuoco e paura nel pomeriggio a Ciglio, nel comune di Serrara Fontana. Intorno alle 17 un vasto incendio si è sviluppato nella zona collinare, propagandosi rapidamente in direzione di Martofa sospinto dal vento e alimentato dalla presenza di sterpaglie secche. Le fiamme, visibili anche a grande distanza, hanno reso necessario l’intervento dei canadair regionali e delle squadre dei Vigili del Fuoco impegnate da ore nel tentativo di contenere il fronte del rogo.

Le operazioni di spegnimento risultano particolarmente complesse a causa della morfologia del territorio e delle condizioni meteorologiche sfavorevoli, con raffiche di vento che rendono instabile la direzione del fuoco. Sul posto anche la Protezione Civile e le forze dell’ordine per monitorare la situazione e garantire la sicurezza dei residenti.