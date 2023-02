Vasca di colmata: il fango del Celario per la passeggiata sul Lungomare. Il punto sui lavori dell’Epomeo

La vera notizia di oggi – che in realtà avevamo già annunciato giorni fa – l’ha data il commissario Legnini durante la photo opportunity con Sma Campania al Celario: “Entro lunedì – ha detto il commissario – sarà emanata un’ordinanza commissariale sia per la definizione del riuso dei materiali recuperati dalle operazioni di pulizia e messa in sicurezza (il legno gratis ai residenti di Casamicciola per esigenze edili o energetiche) sia per la definizione della vasca di colmata che servirà per realizzare la passeggiata sul porto di Casamicciola.

Un modo circolare, sul serio, per trarre qualcosa di buono da questa immensa tragedia che non abbiamo ancora ben compreso.

Per i lavori al Celario e per la messa in sicurezza del versante del Monte Epomeo si procede in tre fasi: la prima in somma urgenza (ovvero solo il disgaggio dei massi e la loro messa in sicurezza a terra) è stata già avviata: una seconda che sarà affidata nei prossimi 15 giorni dopo l’espletamento di una gara dovuto all’interesse economico e una terza che sarà affidata dopo la progettazione (già avviata) per la messa in sicurezza. Stando alle parole di Legnini, vedremo i primi risultati già tra un mese.