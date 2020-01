Valori nella norma, riaprono le fontane di Buceto

Cessato allarme a Barano: riaprono le tre fontane che erogano l’acqua della sorgente di Buceto, che erano state chiuse nel novembre 2018 con ordinanza sindacale a seguito delle analisi che avevano evidenziato il «superamento dei limiti di legge in relazione a taluni parametri». Con grande soddisfazione di tutti coloro che sono abituati ad approvvigionarsi a queste fontanine e che avevano dovuto rinunciarvi per un lungo periodo.

Le ultime analisi hanno infatti certificato che quei valori anomali sono rientrati nella norma. Niente più pericolo di inquinamento e danni alla salute, dunque.

Nell’ordinanza ora adottata da Dionigi Gaudioso viene disposta «la riapertura delle fontane di distribuzione dell’acqua sorgiva di “Buceto” situate in via Duca degli Abruzzi (in prossimità della ex chiesa “Baldino”), via Acquedotto (in prossimità dell’intersezione con la via Giuseppe Garibaldi) e via Giuseppe Garibaldi (piazzetta); conseguentemente, è revocato il divieto precedentemente imposto alla cittadinanza di approvvigionarsi alle fontane in questione».