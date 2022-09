Valentino, il merito il 13 gennaio 2023. Le motivazioni del giudice

La presidente Maria Abbruzzese ha espresso una netta posizione sulla chiusura dl Valentino di Ischia. Nel decreto che fissa l’udienza di merito il prossimo 13 gennaio, c’è una lunga motivazione che illustra nel dettaglio la vicenda.

Considerato che, come già rappresentato nel decreto cautelare n. 1495/22, inter partes, non emergono con evidenza, dal provvedimento impugnato, le “particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica” giustificanti la durata della disposta sospensione (trenta giorni), oltre l’ordinario termine “non superiore” a quindici giorni, tenuto conto delle peculiari circostanze relative all’ultimo episodio contestato (quello risalente al 3 luglio 2022) che, per quanto è dato comprendere, sembrerebbe aver interessato un unico avventore, essere documentato solo all’esterno del locale (benché il provvedimento riferisca di una vicenda occorsa “all’interno”) e certamente imputabile soggettivamente ai “buttafuori” del locale, senza tuttavia alcun riferimento a circostanze relative alla pregressa permanenza dello stesso avventore all’interno dell’esercizio, all’intervento dei “buttafuori” e soprattutto alla negativa incidenza di tutto l’occorso sulle attività di intrattenimento e sulla sicurezza del pubblico, questioni sulle quali il decreto impugnato resta silente, accentuando il clamore mediatico assegnato ex post alla vicenda;

Considerato che tutti gli altri fatti contestati, precedenti e temporalmente risalenti, pur potendo senz’altro astrattamente corroborare una prognosi di estrema pericolosità in presenza di nuove circostanze di fatto univocamente deponenti, all’attualità, la messa in pericolo dell’ordine e della sicurezza pubblica, non possano tuttavia autonomamente giustificare, proprio in ragione della loro risalenza oltre che dell’omesso intervento pregresso, cautelare e/o sanzionatorio, dell’Autorità di polizia, la sospensione da ultimo disposta nella durata indicata;

Considerato che, benché il decreto cautelare n. 1495/2022 sollecitasse un ulteriore approfondimento motivazionale sul punto sopra individuato (rilevanza prognostica dell’ultimo episodio denunciato, ancora non chiaro, come detto, nella sua dinamica, rispetto alle “particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica), non risulta finora svolta alcuna successiva attività di riesame da parte dell’Amministrazione;

Considerato che le ulteriori e successive emergenze (documentate nel corso del mese di agosto 2022) non valgono evidentemente a giustificare ex post il provvedimento di sospensione, piuttosto potendo consentire un nuovo esercizio del potere, come detto finora non esercitato;

Considerato pertanto di dover accogliere l’istanza cautelare per l’effetto sospendendo il provvedimento impugnato, fatti salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione, eventualmente motivati sulle emergenze già contestate, ben vero opportunamente approfondite, ovvero su successive occorse.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 10 gennaio 2023.