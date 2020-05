Valentina Parisse, il 5 giugno arriva il nuovo singolo “Ogni bene”

ROMA (ITALPRESS) – Sarà in rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme streaming, dal 5 giugno, il nuovo singolo di Valentina Parisse dal titolo “Ogni bene”. Il brano ospita il featuring del rapper Space One. Missato da Chris Lord-Alge (vincitore di 5 Grammy) e masterizzato da Antonio Baglio (vincitore di 2 Grammy e 12 Latin Grammy), è stato scritto da Valentina Parisse insieme agli autori Alfredo Rapetti Mogol “Cheope” e Davide Napoleone e prodotto da Francesco “Katoo” Catitti. Riflessivo, ironico, amaro, “Ogni bene” è l’antidoto per chiunque voglia rompere i legami con qualcuno del proprio passato.

