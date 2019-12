VALANGA IN VAL SENALES, MORTA UN’ALTRA BAMBINA

TRENTO (ITALPRESS) – Non ce l’ha fatta la bambina rimasta gravemente ferita oggi su una pista da sci in Val Senales, in Alto Adige. La piccola di 7 anni, soccorsa e trasportata in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento è morta nel pomeriggio a causa delle ferite riportate a seguito della slavina. Le condizioni della bimba erano apparse fin da subito disperate. Sale quindi a tre il bilancio delle vittime della valanga e che ha investito una comitiva di turisti tedeschi. A perdere la vita anche un’altra bambina di 7 anni e una donna. Restano intanto in ospedale a Merano altri due feriti, le cui condizioni comunque non desterebbero particolari preoccupazioni. L’incidente si è verificato poco dopo le 12 di oggi a circa 2400 metri in un tratto molto conosciuto nella zona: tra la Forcella dei contrabbandieri e il rifugio Teufelsegg.

(ITALPRESS).